Martín Vizcarra califica a Dina Boluarte como un "adorno del Gobierno" y dice que Juan Santiváñez "es el presidente"

Tras su excarcelación del penal de Barbadillo, Vizcarra reapareció desde Tacna y criticó al Gobierno de Dina Boluarte y al ministro de Justicia. Además, se refirió a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y al líder de APP, César Acuña

El expresidente se refirió a la mandataria y el ministro de Justicia. Foto: Composición/LR
El expresidente se refirió a la mandataria y el ministro de Justicia. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra reapareció desde Tacna luego de su excarcelación del penal de Barbadillo el último miércoles 3 de septiembre. Durante una entrevista para Exitosa, el exmandatario cuestionó al Gobierno de Dina Boluarte y aseguró que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, es el "presidente" del Perú.

“Yo diría que Santiváñez es el presidente de la República actualmente, porque él es el que toma todas las decisiones de Gobierno", expresó. Luego, el exjefe de Estado agregó: "En el organigrama del Gobierno, Santiváñez está encima del premier y está encima de Dina Boluarte”.

En esa misma línea, el exmandatario se refirió a los líderes de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), Keiko Fujimori y César Acuña. Vizcarra mencionó que, junto con Santiváñez, "maneja" el Gobierno. Las declaraciones del expresidente se dan luego de ser consultado cuál es el mensaje que le enviaría al Gobierno tras su actual situación judicial.

"El Gobierno es manejado por Santiváñez, por Keiko Fujimori y por César Acuña. Dina Boluarte es un adorno del Gobierno", dijo.

El exmandatario respondió a los medios de comunicación luego de estar recluido de su libertad por 22 días en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, por el presunto delito de cohecho (soborno). La Fiscalía ha solicitado 15 años de prisión contra el exjefe de Estado.

En tanto, Vizcarra declaró que sus adversarios políticos no deberían tener "temor de sus actos" sino que "tengan temor del respaldo del pueblo. "Que de eso tengan temor, que el pueblo masivamente me respalde".

"Siempre doy la cara a la justicia, nunca voy a rehuir porque yo he dicho que está clarísimo que yo no he cometido ningún delito y por eso le damos cara a la justicia, pero además, yo nunca voy a usar la alternativa de poder evadir a la justicia, porque eso sería traicionar la confianza del pueblo", acotó.

Martín Vizcarra reveló cómo fue su encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo: "Me invitó unas frutitas"

A través de un directo en TikTok, donde más de 26 mil personas estaban conectadas en vivo, el expresidente Martín Vizcarra rememoró momentos de su tiempo en el penal de Barbadillo, donde tuvo una breve convivencia con otros exmandatarios. Vizcarra mencionó que apenas tuvo oportunidad de hablar con Alejandro Toledo, pero sí conversó con Pedro Castillo, a quien describió como una persona humilde.

"Con Toledo casi no hablé. Con quien tuve tiempo de conversar fue con Pedro Castillo. Bien campechano, bonachón, tenía detalles. Yo cuando recién llegué tuvo detalles, que te invite una frutita. Independientemente de que haya hecho un buen o mal gobierno, si no la persona que es, cómo tratas a la gente", dijo.

"Lo que viene ahora es continuar colaborando con la justicia, como siempre lo he hecho, voy a estar asistiendo a todas las citaciones del Poder Judicial, como siempre lo he hecho y la jueza lo ha declarado. (…) Voy a permanecer en el país, no tengo impedimento de salida, y voy a estar en el país. No me voy a fugar, no me voy a asilar, porque tengo respeto a los que confían en mí y al sistema peruano, es mi palabra de honor", agregó.

