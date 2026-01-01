HOYSuscripcion LR Focus

¿Hay atención hoy, 1 de enero, en supermercados?
LO ÚLTIMO | Temblor de 4,5 se sintió en Nazca, Ica, hoy 1 de enero
Sociedad

Temblor en Nasca: sismo de magnitud 4,5 se sintió en Ica, según IGP

El sismo de hoy 1 de enero registró a 75 kilómetros al oeste de Nasca y se produjo a una profundidad de 29 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Reportan sismo en Ica. Foto: La República
Reportan sismo en Ica. Foto: La República | La República

Un sismo de magnitud 4,5 se registró a las 06:30 p.m. a 75 kilómetros al oeste de San Juan, Nasca, en Ica. El temblor de hoy, 1 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 29 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el temblor alcanzó una intensidad de grado II-III en San Juan, lo que significa que fue percibido como un movimiento significativo. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

