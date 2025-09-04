HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Más del 60% de parejas jóvenes aún vive en casas familiares: independizarse cuesta desde S/68.800 y cuotas de S/2.100 mensuales

Las dificultades en la convivencia aumentan, con un 50% de quienes comparten techo considerando la falta de privacidad como limitante. Un 88,5% desea comprar un departamento propio.

La convivencia con familiares limita la privacidad y afecta la vida en pareja. Foto: composición
La convivencia con familiares limita la privacidad y afecta la vida en pareja. Foto: composición

La independencia habitacional sigue cuesta arriba para las parejas jóvenes en Lima Metropolitana. Un sondeo de Barqueros Inmobiliaria revela que 61,5% vive en una vivienda heredada de sus padres o suegros (segundo o tercer piso) y 25% ocupa una habitación dentro de la casa familiar. Apenas 13,5% ha logrado alquilar de forma independiente. 

La convivencia no es sencilla: 50% de quienes comparten techo con familiares considera esta dinámica limitante por la falta de privacidad, y 13,5% la califica asfixiante. Además, 42,3% siente que su situación de vivienda condiciona en gran medida su vida en pareja y 15,4% afirma no tener independencia.

“La mayoría de jóvenes peruanos en pareja aún no logra independizarse, y ello repercute en su estabilidad”, señaló Iván Baquerizo, gerente de Operaciones de Barqueros Inmobiliaria.

Los problemas más citados al convivir en espacios familiares son: espacio reducido (32,7%), discusiones familiares (25%), diferencias en la convivencia (23,1%) y falta de privacidad (13,5%). No sorprende, entonces, que 88,5% manifieste el deseo de comprar un departamento propio de inmediato.

¿Cuánto cuesta independizarse? 

Ahora bien, de acuerdo con Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), para una pareja que busca adquirir su primer departamento, especialmente dentro de los rangos que califican al Bono del Buen Pagador (BBP), los precios varían entre S/68.800 y S/ 362.100:

Fuente: CODIP.

Fuente: CODIP.

Esto significa que una pareja puede encontrar opciones de vivienda con apoyo del Estado (a través del BBP) en un rango de precios bastante amplio, especialmente si acceden a un crédito MIVIVIENDA

Sin embargo, el costo de la independencia no se reduce solo al precio del inmueble. Jorge Mendoza, director de innovación de TBWA Perú, detalló que, según conversaciones con asesores bancarios, los pagos mensuales rondan entre S/2.100 y S/2.300 para créditos hipotecarios promedio.

Asimismo, reconoció que el dinero es la principal barrera que impide a los jóvenes acceder a un crédito o mudarse. A ello se suma la falta de familiaridad con los trámites bancarios tradicionales, lo que frena las decisiones de compra.

En ese contexto, Mendoza consideró que la llegada de neobancos y plataformas digitales abre nuevas posibilidades de financiamiento, más acordes con las expectativas de esta generación.

“Los jóvenes no están habituados a los trámites bancarios tradicionales, que asocian con deudas y problemas que vivieron sus padres”, explicó Mendoza. 

¿Dónde están las opciones más accesibles?

Según la distribución de la oferta en el 1S2025:

  • Lima Moderna concentra el 64% de la oferta total de viviendas dentro de los rangos 2 a 5 del BBP. Esto la convierte en la zona más relevante para parejas que buscan una vivienda con acceso a beneficios estatales. Incluye distritos como Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, Lince, San Miguel, entre otros.
  • Lima Centro (Breña, Cercado de Lima, Rímac, La Victoria) representa el 19% de la oferta dentro de esos rangos, con fuerte presencia de unidades en los rangos 3 y 4, que son ideales para parejas con ingresos medios.
  • Lima Sur ofrece el 8% de la oferta, con unidades especialmente en los rangos 2 y 3, lo que lo vuelve una zona más asequible.
  • Lima Top, por su parte, concentra solo el 9% de la oferta, principalmente en los rangos 4 y 5, lo cual la hace menos accesible para quienes buscan aprovechar el BBP.

¿Cuál es la tendencia en departamentos? 

larepublica.pe

Según los datos del estudio del perfil del comprador que realiza CODIP anualmente, la demanda por viviendas de 2 dormitorios ha crecido sostenidamente, alcanzando el 40% en 2024, y manteniéndose como la segunda preferencia más alta después de las de 3 dormitorios (42%). 

Esto sugiere, según Gálvez, una consolidación de la vivienda para parejas o núcleos familiares pequeños como una necesidad creciente del mercado.

En años anteriores, este segmento se encontraba ligeramente por debajo (34% en 2021, 35% en 2022, 38% en 2023), lo que evidencia una tendencia ascendente en la demanda por soluciones habitacionales más compactas, adecuadas para parejas jóvenes, convivientes, personas sin hijos o con una planificación familiar ajustada.

¿Cómo conseguir mi propia casa?

En este contexto, Nexo Centro, la primera feria especializada en la oferta inmobiliaria de Lima Centro, reunirá más de 100 proyectos de vivienda e inversión, con la participación de destacadas inmobiliarias y entidades financieras que brindarán asesoría hipotecaria personalizada. El evento se realizará los días 6 y 7 de setiembre en el Sheraton Lima Hotel y contará con ingreso libre para el público.

Asimismo, Barqueros Inmobiliaria, a través de The Escape Room Experience, ofrece de amnera gratuita a los participantes resolver acertijos para escapar en menos de 30 minutos de una “casa de suegros” ambientada con objetos nostálgicos como televisores antiguos, discos de vinilo y adornos familiares. Quienes logren superar el reto podrán ganar una giftcard de S/ 25,000 para la compra de un departamento, además de US$1.000 por referir a un comprador.

La actividad estará disponible por tiempo limitado en la sala de ventas de Barqueros Inmobiliaria, ubicada en Jirón Río de Janeiro 257, Jesús María. Las reservas se pueden realizar en www.escapateabarqueros.com.

