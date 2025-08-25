Osiptel establece que las operadoras telefónicas fijen un plazo antes de dar de baja la línea de prepago del usuario. | Foto: IA

Osiptel establece que las operadoras telefónicas fijen un plazo antes de dar de baja la línea de prepago del usuario. | Foto: IA

En Perú, las operadoras ofrecen la modalidad de prepago para que los clientes paguen según sus necesidades. De esta manera, se les brinda un número telefónico y una serie de beneficios. Sin embargo, los usuarios que dejan de recargar su saldo por un tiempo establecido pueden perder su línea, la cual se destinará a otro consumidor.

Cabe señalar que este escenario es completamente legal, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), entidad que regula el sector. Sin embargo, las empresas como Bitel, Claro, Entel y Movistar deben informar a sus clientes antes de desactivar y reciclar el número.

¿Cuánto debe pasar para que las operadoras quitan el número prepago por no recargar?

La norma de condiciones de uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, emitida por Osiptel, establece que cada operadora en Perú fija su propio plazo antes de retirar el número a un usuario prepago por no recargar ni tener saldo en su línea. Los períodos, que se encuentran en las páginas de las empresas, son los siguientes:

Bitel: 8 meses (240 días) consecutivos sin recargas para la baja del servicio en el caso de que no se cuente con saldo.

Claro: 9 meses consecutivos (270 días) sin recargas para la baja del servicio en el caso de que no se cuente con saldo.

Entel: 2 meses (60 días) consecutivos sin recargas para la baja del servicio en el caso de que no se cuente con saldo.

Movistar: 7 meses (210 días) consecutivos sin recargas para la baja del servicio en el caso de que se cuente o no con saldo.

Respuesta del canal de atención de Claro por WhatsApp. Foto: propia

Sin embargo, si un usuario consulta con los canales de atención de las empresas de telefonía sobre el tiempo para perder su número, recibirá como respuesta períodos más cortos, los cuales difieren de los plazos oficiales que contempla Osiptel.

Respuesta del canal de atención de Entel por WhatsApp. Foto: propia

¿Las operadoras deben informar antes de quitar el número celular al usuario prepago por no recargar?

En una entrevista para La República, Matilde González, vocera de Osiptel, subrayó que todas las operadoras en Perú deben informar con 15 días calendario de anticipación, como mínimo, a la fecha del retiro de su número celular. "Tienen que avisar a los usuarios adecuadamente para que no les tome por sorpresa esa baja", señaló la representante de la entidad reguladora.

Sin embargo, existen casos en los que los clientes no reciben ninguna comunicación por parte de las empresas. Aunque el usuario incumpla con una condición del trato, está en su derecho de ser avisado, de acuerdo con Jaime Delgado, especialista en protección al consumidor, para La República. "Cuando transcurre mucho tiempo y van a dar de baja el servicio, coincido en la necesidad de que se deba advertir al público, y eso no sucede, lamentablemente", sostuvo el abogado.

¿Qué ocurre con el número prepago luego de perder la línea? por no recagar?

Después de los plazos establecidos por las operadoras en Perú, el usuario puede reclamar ante la empresa para reactivar su línea en la modalidad de prepago. En caso de que no se solucione el asunto, el cliente perderá definitivamente su número, el cual podrá ser reciclado para entregárselo a otra persona.

Por ello, Osiptel informa que se puede presentar un reclamo si el usuario no recibió ningún aviso. La solicitud primero se realiza mediante la operadora del servicio. No obstante, esta puede ser elevada al Tribunal Administrativo de Producción de Reclamos de Usuarios del ente regulador. "Tenemos multas que van desde media hasta 1.000 UIT y dependerá del caso", aseguró González.

