El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao y el aeropuerto internacional jorge chávez | Foto: Gemini.

Lima Norte se prepara para albergar uno de los proyectos más ambiciosos para el desarrollo económico del Perú. La iniciativa, impulsada por la municipalidad de Ancón y el Ministerio de la Producción (Produce), busca transformar un área desértica en un polo estratégico que conecte directamente al puerto de Chancay y al del Callao, generando empleo, fomentando la internacionalización de las empresas peruanas y consolidando a la región como un centro de innovación productiva y logística.

La obra, que se desarrolla con apoyo de ProInversión, representa una inversión estimada de 1.200 millones de dólares y se levantará sobre un área de 715 hectáreas. De acuerdo con el ministro de la Producción, Sergio González, el megaproyecto no solo apunta a fortalecer la actividad industrial de Lima, sino también a convertir al Perú en un nodo logístico clave para la integración comercial y la atracción de inversiones extranjeras.

Las dos obras clave para el funcionamiento del Parque Industrial de Ancón

Bajo el respaldo del Decreto Legislativo N° 1199 se planea la creación del Sistema Nacional de Parques Industriales. En conversación con La República, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, señaló que el mayor espacio logístico generado en Lima durante los últimos años se ha ubicado en Lurín, donde el traslado de carga supone un costo elevado por la distancia de más de 50 kilómetros desde el Callao. Es así como Ancón se presenta como una opción rentable y estratégica, por su cercanía hacia el puerto de Chancay (40 km), al del Callao (39 km) y al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El burgomaestre mencionó que recibió la visita del Ministro de la Producción para ver dos infraestructuras complementarias necesarias para que el Parque Industrial de Ancón pueda tomar fuerza. Estas son la construcción de una planta desaladora de agua de mar, que podría generar tres metros cúbicos por segundo, y la ampliación de la Línea 3 del Metro de Lima hasta Ancón, debido a las actuales condiciones de la única ruta hasta el lugar del proyecto.

“La industria que se quiere desarrollar allí requiere una planta de agua y el sistema de agua aquí en Ancón es un poco deficiente, teniendo en cuenta que hay mucha población que todavía no ha sido atendida. En ese sentido, ProInversión y la Municipalidad de Ancón hemos venido impulsando un proyecto que se llama la Planta Desaladora de Ancón. (…). El otro proyecto que se requiere con urgencia para que el Parque Industrial tome fuerza es la comunicación vial. Existe solamente la Panamericana Norte, que conectaría Ancón con las circunstancias que muchos conocemos. Es una vía de dos carriles por sentido, con mucho tráfico en el día, hay mucha carga pesada (…). En ese contexto, hemos impulsado y seguimos impulsando la ampliación de la Línea 3 del Metro de Lima hasta Ancón”, señaló.

La planta desaladora, bajo la iniciativa de una empresa española y canalizada a través de ProInversión, ya cuenta con una carta de no objeción del Ministerio de Vivienda, lo que la acerca a convertirse en una realidad. Según el alcalde, su ejecución se encuentra avanzada en un 70% y podría iniciar el próximo año bajo una modalidad privada. En paralelo, sostuvo que existe una propuesta en la comisión de presupuesto del Congreso para la ampliación de la Línea 3.

Ministro de la Producción junto al Alcalde de Ancón en el espacio donde se construirá el Parque Industrial de Ancón. Foto: Andina.

¿Cuándo podría iniciar el funcionamiento del Parque Industrial de Ancón?

El desarrollo del Parque Industrial de Ancón no será inmediato, pues su ejecución comprende varias etapas y la adjudicación aún no se ha concretado; no obstante, el burgomaestre del distrito donde se ejecutará el proyecto confía en que se concrete este 2025. En una primera fase se realizará la habilitación urbana, que incluye incorporar elementos esenciales como el acceso al agua, desagüe, transporte y uso del suelo, lo que podría tomar entre uno y dos años, según el alcalde.

“Los parques industriales no se construyen de un día para otro (…). Apenas firmen el contrato con el tema de la desaladora le aseguro que va a haber muchos postores inmediatamente queriéndose adjudicar el parque (…). Estamos en el año 25, el parque podría empezar ya el próximo año, si es que se adelantan las cosas con la primera etapa, que es la habilitación urbana y funcionando, creo que podríamos estar hablando del 2028 al 2030”, estimó.

A inicios de agosto, el ministro de la Producción, Sergio González, aseguró para RPP que la concesión del proyecto se daría entre agosto y septiembre de 2025, con la participación de inversionistas de Corea, China y Perú. Una vez que se concrete la adjudicación, se espera que la construcción avance en paralelo con las obras complementarias señaladas por Daza.

Ruta del Parque Industrial de Ancón. Foto: ProInversión.

¿Qué beneficios traerá el Parque Industrial de Ancón para Lima Norte?

El impacto del proyecto podría transformar la actividad comercial en Lima Norte y el Perú. Según cálculos oficiales, durante la fase de construcción se generarán alrededor de 20.000 empleos directos, mientras que en la etapa de funcionamiento se prevé la creación de 120.000 puestos de trabajo permanentes. Se espera que se instalen 234 empresas en 400 hectáreas del Parque Industrial de Ancón.

“El parque industrial es un pedacito de todo el Proyecto Bicentenario, que tiene otros proyectos adicionales. Eso lo fortalece y eso hace que Ancón se haga mucho más atractivo. ¿De qué depende que funcione el Parque Industrial? De algunas condiciones, como las que le acabo de indicar, que haya agua, que haya conexión, que haya habilitación urbana de ese espacio y con eso creo que ya tranquilamente los inversionistas van a llegar rápidamente a Ancón”, subrayó Samuel Daza.