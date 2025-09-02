Alcalde y ronderos de Pataz anuncian paro provincial por mala condición de carretera

Pobladores y alcalde iniciaron la Marcha del Sacrificio desde Tayabamba para invocar la acción del Ejecutivo. | Fuente: Sergio Verde / La República. | Créditos: cortesía

El alcalde de la provincia de Pataz, en La Libertad, Aldo Carlos Mariños, junto a los líderes ronderiles anunciaron un paro provincial en protesta por el avanzado estado de deterioro de sus principales vías de comunicación.

Según el burgomaestre, el paro se realizará entre el 13 y 15 de setiembre y contempla la prohibición de que las empresas mineras exporten el mineral aurífero, además de otras acciones de protesta.

"Las bases de las rondas campesinas no permitirán que salga ni un gramo de oro de Pataz. Ellos dicen que, si el gobierno no quiere realizar nuestro asfaltado ni construir nuestro hospital, entonces no querrán nuestro oro", dijo el alcalde Aldo Carlos.

Llaman mentirosa a Dina Boluarte

En esa línea, la autoridad criticó la falta de atención a la problemática de su provincia por parte de la presidenta Dina Boluarte, a quien llamó "mentirosa", ya que en dos ocasiones la mandataria le prometió entregar el expediente técnico de la carretera en Pataz, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna acción.

"Buscamos ser atendidos y que la presidenta no nos mienta. El Estado le ofreció dar el expediente técnico para el asfaltado de doble vía de la carretera de Mamajuaje-Tayabamba, Tayabamba-Chagual y Chagual-Puente Payal durante el mes julio; sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta concreta. Dina es mentirosa", agregó la autoridad.

Alcalde marcha desde Pataz hasta Lima

Tras el incumplimiento de la mandataria Dina Boluarte, los pobladores y su alcalde iniciaron la Marcha del Sacrificio desde Tayabamba, con el fin de llamar la atención del Estado Central acerca de la falta de construcción de las vías.

"Nosotros, los patacinos, nos hemos levantado en una marcha pacífica. Pataz lleva 46 años de minería y no tiene ni un centímetro de capa asfáltica", finalizó Carlos.