Alcalde y ronderos de Pataz anuncian paro provincial por mala condición de carretera
Pobladores advierten que impedirán que las empresas mineras exporten oro. Medida busca llamar la atención al Gobierno de Boluarte tras incumplimiento de mejora de vías.
- Presunto delincuente cae de techo al intentar huir de las autoridades en Trujillo
- Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre
El alcalde de la provincia de Pataz, en La Libertad, Aldo Carlos Mariños, junto a los líderes ronderiles anunciaron un paro provincial en protesta por el avanzado estado de deterioro de sus principales vías de comunicación.
Según el burgomaestre, el paro se realizará entre el 13 y 15 de setiembre y contempla la prohibición de que las empresas mineras exporten el mineral aurífero, además de otras acciones de protesta.
"Las bases de las rondas campesinas no permitirán que salga ni un gramo de oro de Pataz. Ellos dicen que, si el gobierno no quiere realizar nuestro asfaltado ni construir nuestro hospital, entonces no querrán nuestro oro", dijo el alcalde Aldo Carlos.
Llaman mentirosa a Dina Boluarte
En esa línea, la autoridad criticó la falta de atención a la problemática de su provincia por parte de la presidenta Dina Boluarte, a quien llamó "mentirosa", ya que en dos ocasiones la mandataria le prometió entregar el expediente técnico de la carretera en Pataz, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna acción.
"Buscamos ser atendidos y que la presidenta no nos mienta. El Estado le ofreció dar el expediente técnico para el asfaltado de doble vía de la carretera de Mamajuaje-Tayabamba, Tayabamba-Chagual y Chagual-Puente Payal durante el mes julio; sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado ninguna propuesta concreta. Dina es mentirosa", agregó la autoridad.
Alcalde marcha desde Pataz hasta Lima
Tras el incumplimiento de la mandataria Dina Boluarte, los pobladores y su alcalde iniciaron la Marcha del Sacrificio desde Tayabamba, con el fin de llamar la atención del Estado Central acerca de la falta de construcción de las vías.
"Nosotros, los patacinos, nos hemos levantado en una marcha pacífica. Pataz lleva 46 años de minería y no tiene ni un centímetro de capa asfáltica", finalizó Carlos.