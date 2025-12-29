Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
Desde el 1 de enero del 2026, César Briceño Valdivia tomará el lugar de David Ojeda Parra, quien pasó al retiro como tras cumplir 40 años de servicio. Anteriormente, Briceño se desempeñó como Comandante General del Ejército.
El Gobierno de José Jerí designó como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a César Augusto Briceño Valdivia, quien asumirá funciones desde el 1 de enero del 2026. Briceño Valdivia ingresará a las FF. AA. en reemplazo del General de División David Ojeda Parro, tras pasar al retiro por cumplir 40 años de servicios prestados.
El nombramiento del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas fue respaldada por el presidente Jerí y el ministro de Defensa, César Díaz Peche, cuya decisión fue publicada este lunes 29 de diciembre en el diario oficial El Peruano.
