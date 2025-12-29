HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 29 de diciembre | LR+ Noticias

Política

Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

Desde el 1 de enero del 2026, César Briceño Valdivia tomará el lugar de David Ojeda Parra, quien pasó al retiro como tras cumplir 40 años de servicio. Anteriormente, Briceño se desempeñó como Comandante General del Ejército.

César Augusto Briceño Valdivia es el nuevo jefe de las FF.AA del Perú. Foto: Ejército del Perú
César Augusto Briceño Valdivia es el nuevo jefe de las FF.AA del Perú. Foto: Ejército del Perú

El Gobierno de José Jerí designó como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a César Augusto Briceño Valdivia, quien asumirá funciones desde el 1 de enero del 2026. Briceño Valdivia ingresará a las FF. AA. en reemplazo del General de División David Ojeda Parro, tras pasar al retiro por cumplir 40 años de servicios prestados.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El nombramiento del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas fue respaldada por el presidente Jerí y el ministro de Defensa, César Díaz Peche, cuya decisión fue publicada este lunes 29 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

TE RECOMENDAMOS

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD | PROGRAMA del 29/12/25 | La República - LR+

PUEDES VER: APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

lr.pe

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Generales Briceño y Calle serán los nuevos jefes del CCFFAA y el Ejército

Generales Briceño y Calle serán los nuevos jefes del CCFFAA y el Ejército

LEER MÁS
ONPE presenta piloto de voto digital para las elecciones 2026: FFAA y PNP concentran mayoría de inscritos

ONPE presenta piloto de voto digital para las elecciones 2026: FFAA y PNP concentran mayoría de inscritos

LEER MÁS
Sueldo PNP y Fuerzas Armadas 2026: esta es la nueva escala salarial, según grado

Sueldo PNP y Fuerzas Armadas 2026: esta es la nueva escala salarial, según grado

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

Elecciones 2026: JEE declaró inadmisible planchas presidenciales de 18 partidos políticos

LEER MÁS
César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

LEER MÁS
APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

APP dice que Acuña nunca abandonó a su hijo, pero le paga la pensión por mandato judicial

LEER MÁS
Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate este lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años

Mirtha Vásquez: Comisión Permanente debate este lunes informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años

LEER MÁS
JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Vladimir Cerrón y Carlos Álvarez

JEE declara inadmisibles planchas presidenciales de Vladimir Cerrón y Carlos Álvarez

LEER MÁS
Designan a generales Revoredo y Moreno para reforzar la lucha contra el crimen

Designan a generales Revoredo y Moreno para reforzar la lucha contra el crimen

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025