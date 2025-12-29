Gobierno nombra a César Briceño Valdivia como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas

César Augusto Briceño Valdivia es el nuevo jefe de las FF.AA del Perú. Foto: Ejército del Perú

César Augusto Briceño Valdivia es el nuevo jefe de las FF.AA del Perú. Foto: Ejército del Perú

El Gobierno de José Jerí designó como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a César Augusto Briceño Valdivia, quien asumirá funciones desde el 1 de enero del 2026. Briceño Valdivia ingresará a las FF. AA. en reemplazo del General de División David Ojeda Parro, tras pasar al retiro por cumplir 40 años de servicios prestados.

El nombramiento del nuevo jefe de las Fuerzas Armadas fue respaldada por el presidente Jerí y el ministro de Defensa, César Díaz Peche, cuya decisión fue publicada este lunes 29 de diciembre en el diario oficial El Peruano.

