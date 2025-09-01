HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Minería y pesca crecieron ligeramente en julio, según INEI: ¿cómo les fue a otros sectores?

La producción minera aumentó 1,10% en julio frente a lo reportado el mismo mes del año anterior. Por otro lado, la pesca mantuvo su tendencia alcista y alcanzó un 34,85%.

Dos sectores clave de la economía como la pesca y minería siguen en alza, aunque sin alcanzar su máximo potencial. Foto: composición LR/Andina
Dos sectores clave de la economía como la pesca y minería siguen en alza, aunque sin alcanzar su máximo potencial. Foto: composición LR/Andina

En su reporte de Avance Coyuntural de la Actividad Económica, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó sobre la producción de algunos sectores de la economía que mantienen una tendencia alcista en julio, pero que aún no despegan del todo. Por ejemplo, la minería e hidrocarburos anotó una tasa de crecimiento del 1,10% respecto al mismo mes del año anterior. En junio, había registrado un 1,01%.

El desempeño de este rubro que aporta cerca del 15% al PBI nacional se vio influenciado por la expansión de los subsectores minero metálico (0,93%) e hidrocarburos (2,16%). En el primero, se observó una mejora en la producción de zinc (17,3%), estaño (7,6%), oro (7,5%), plata (2,9%), cobre (2,2%) y plomo (1,0%).

A contraparte, retrocedió la producción de hierro (-0,1%) y molibdeno (-27,3%). En cuanto al subsector hidrocarburos, se reportó un mayor volumen de explotación de petróleo crudo (14,8%). No obstante disminuyó la extracción de gas natural (-0,6%) y de líquidos de gas natural (-3,7%).

Pesca se mantiene entre 33% y 34%

La producción pesquera creció 34,85% en julio, si comparamos con el mismo mes del 2024. Dicho resultado es el mejor de este año y se debe centralmente al desembarque de especies de origen marítimo (32,87%) destinadas al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado), alcanzando un total de 292.148 toneladas, lo que significó un aumento de de 645,23% frente a lo registrado en julio del año pasado.

La mayor captura de anchoveta provino principalmente de los puertos de Chicama, Callao, Tambo de Mora, Chimbote y Pisco. Por otro lado, la pesca destinada al consumo humano directo se redujo en 30,15%, debido a la menor disponibilidad de especies para congelado (-53,9%), elaboración de enlatado (-16,5%), consumo en estado fresco (-6,4%) y preparación de curado (-3,4%).

Finalmente, la pesca de origen continental se incrementó en 48,23%, impulsada por la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco (39,7%) y congelado (159,3%).

Electricidad y consumo de cemento crecieron

Si bien el subsector electricidad creció 1,72%, esta cifra es la más baja de este año desde que anotó una contracción de 1,16% en febrero. En cuanto al dato mensual, su comportamiento estuvo influenciado por la mayor generación de energía de origen hidroeléctrico (13,47%), aunque fue atenuado por la disminución de la generación termoeléctrica (-6,47%) y de la energía renovable eólica y solar (-2,68%).

Entre las compañías que elevaron su producción destacaron la empresa de Generación Huallaga, Chinango, San Gabán, Inland Energy, Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu, Empresa de Generación Huanza, Statkraft Perú, Compañía Eléctrica El Platanal (Celepsa), Electroperú y Kallpa Generación.

Finalmente, el consumo interno de cemento creció en 7,19% en comparación con el mismo mes del año anterior, sustentado por el dinamismo de las obras del sector privado.

Créditos de consumo avanzaron 8,44%

En julio, el INEI reportó que los créditos de consumo -préstamos que los usuarios solicitan para comprar electrodomésticos, financiar viajes, estudios u otros gastos- alcanzaron los S/76.684 millones, lo que representa un crecimiento del 8,44% en comparación con el mismo mes del año pasado.

De igual forma, los créditos hipotecarios se elevaron a S/69.131 millones y los créditos otorgados a corporaciones, grandes, medianas, pequeñas y microempresas totalizaron S/ 220.744 millones, con un aumento del 3,22% en relación con el mismo mes del año anterior. Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple se ubicó en 6.639 unidades en julio de 2025, lo que significó un incremento del 5,71% en comparación con el mismo mes del año anterior.

