Secuestro de recién nacida en Hospital Belén de Trujillo conmociona a la ciudad | Composición LR | Captura Latina

Secuestro de recién nacida en Hospital Belén de Trujillo conmociona a la ciudad | Composición LR | Captura Latina

La ciudad de Trujillo quedó conmocionada tras la desaparición de una recién nacida en el Hospital Belén la tarde del viernes 29 de agosto. La bebé, con apenas un día y medio de vida, fue retirada de la sala de maternidad por una mujer vestida como enfermera, quien bajo el pretexto de realizar un chequeo médico nunca regresó.

"Yo llegué a las tres de la tarde, a la hora de la visita, pero encontré a mi nuera dormida. Tras despertarla le pregunté por la bebé y me dijo que se la habían llevado para el control, que en 20 minutos la traían, pero nunca más volvió", relató la abuela, Daysi Ulloa.

PUEDES VER: Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Familia cuestiona falta de vigilancia en el Hospital Belén

La familia vivió cuatro horas de angustia sin noticias de la pequeña y decidió denunciar de inmediato el hecho, cuestionando la falta de vigilancia dentro del hospital y las débiles medidas de seguridad que habrían facilitado el secuestro. “Yo me imagino que no hubo vigilantes, porque si los había no la hubieran dejado sacar”, expresó la abuelita.

Por su parte, el titular de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad, Aníbal Morillo, confirmó la desaparición tras llegar al establecimiento para brindar apoyo a los padres y coordinar las investigaciones junto con la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Hemos autorizado la visualización de las cámaras internas y externas como parte de la investigación de la Policía Nacional, además del recorrido por todos los ambientes que crean necesarios y la entrega de la relación de todo el equipo que se encontraba en ese momento de turno", informó.

Investigan secuestro de recién nacida por falsa enfermera

Morillo señaló que, según las primeras versiones, una mujer vestida con bata blanca se habría hecho pasar por personal de salud. Ella pidió a la madre entregar a la bebé para un supuesto control médico, pero nunca regresó.

“Vulneró al personal de salud, vulneró al personal de seguridad, por eso se tiene que investigar. Aquí el objetivo es encontrar a la bebé en el menor tiempo posible, capturar a los responsables y que se les castigue con todo el peso de la ley”, advirtió.

El gerente de Salud agregó que se dispuso la intervención de psicólogos para brindar soporte emocional a la familia en este proceso. En tanto, los familiares exigen una exhaustiva investigación dentro del hospital para dar con el paradero de la recién nacida y sancionar a los secuestradores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.