Dos personas fallecen y nueve resultan heridas tras despiste de minivan en La Libertad

Policía investiga las causas del despiste. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: Jh Noticias

Policía investiga las causas del despiste. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: Jh Noticias

La madrugada de este 1 de septiembre dos personas fallecieron y nueve resultaron heridas en un fatal accidente de tránsito, en La Libertad. Alrededor de las 8:00 a. m. de este lunes, una minivan de la empresa Pamelita, que hacía la ruta Santiago de Chuco - Trujillo, sufrió un despiste en Plazapampa, distrito de Salpo, que dejó consecuencias fatales.

El accidente fue confirmado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, que emitió un reporte oficial sobre la magnitud del siniestro.

Hasta el lugar llegaron brigadas de la Red de Salud Otuzco, el SAMU y la Policía Nacional para atender a las víctimas. Los fallecidos, cuyas identidades aún no han sido confirmadas, fueron trasladados a la morgue para las diligencias correspondientes.

En tanto, los heridos fueron trasladados a la Clínica Fátima en Trujillo donde permanecen bajo cuidado especializado.

Hasta el momento, las causas del despiste aún se investigan, mientras que Defensa Civil de Otuzco coordina acciones de apoyo y asistencia a los deudos.