La Libertad: detonan explosivo y exigen fuerte suma de dinero a familia de Otuzco

La provincia de Otuzco, región La Libertad, volvió a ser escenario de un hecho de violencia ligado a la delincuencia organizada. Una familia del barrio Cruz Blanca vive bajo amenazas tras recibir constantes mensajes de extorsión donde les piden S/20.000 para no atentar contra su vida.

Alrededor de la 1:30 a. m. de este viernes 29 de agosto, presuntos extorsionadores llegaron hasta la vivienda ubicada en la calle Atahualpa, donde dejaron una carga explosiva en la fachada. La detonación ocasionó daños materiales en la puerta de madera principal y en las ventanas del inmueble.

Junto al artefacto, los extorsionadores dejaron un manuscrito en el que amenazan con atentar contra la vida de los esposos y sus familiares.

En la carta, firmada por un sujeto que se hace llamar ‘Chato Wilson’, se detallan amenazas directas contra la pareja y se advierte que un ataque mayor podría ocurrir si no acceden al pago exigido por WhatsApp días atrás.

Mensaje extorsivo

El escrito, elaborado a mano en una hoja de cuaderno, señala textualmente. “(...) esto es poco de lo que puedo hacer. Mejor ni se te ocurra hacer público esto porque será peor. Los tengo ubicados a todos los miembros de tu familia y la de tu esposo (…). Los tombos (…) no te van a cuidar las 24 horas. Desbloquea y da solución”, advierte el manuscrito.

Ante el temor generado por este atentado, los afectados hicieron un llamado a las autoridades policiales para que se investigue el caso y se capture a los responsables, pues temen por la integridad de sus seres queridos,