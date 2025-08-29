HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Sociedad

La Libertad: detonan explosivo y exigen fuerte suma de dinero a familia de Otuzco

Delincuentes amenazan a familia de la sierra liberteña y les advierten que policías no podrán protegerlos.

Extorsionadores dejaron nota amenazante tras ataque a vivienda. Foto: cortesía Joshe Online.
Extorsionadores dejaron nota amenazante tras ataque a vivienda. Foto: cortesía Joshe Online.

La provincia de Otuzco, región La Libertad, volvió a ser escenario de un hecho de violencia ligado a la delincuencia organizada. Una familia del barrio Cruz Blanca vive bajo amenazas tras recibir constantes mensajes de extorsión donde les piden S/20.000 para no atentar contra su vida.

Alrededor de la 1:30 a. m. de este viernes 29 de agosto, presuntos extorsionadores llegaron hasta la vivienda ubicada en la calle Atahualpa, donde dejaron una carga explosiva en la fachada. La detonación ocasionó daños materiales en la puerta de madera principal y en las ventanas del inmueble.

PUEDES VER: Árbitro sufre agresión en partido de la Liga Distrital de Trujillo

lr.pe

Junto al artefacto, los extorsionadores dejaron un manuscrito en el que amenazan con atentar contra la vida de los esposos y sus familiares.

En la carta, firmada por un sujeto que se hace llamar ‘Chato Wilson’, se detallan amenazas directas contra la pareja y se advierte que un ataque mayor podría ocurrir si no acceden al pago exigido por WhatsApp días atrás.

Mensaje extorsivo

El escrito, elaborado a mano en una hoja de cuaderno, señala textualmente. “(...) esto es poco de lo que puedo hacer. Mejor ni se te ocurra hacer público esto porque será peor. Los tengo ubicados a todos los miembros de tu familia y la de tu esposo (…). Los tombos (…) no te van a cuidar las 24 horas. Desbloquea y da solución”, advierte el manuscrito.

Ante el temor generado por este atentado, los afectados hicieron un llamado a las autoridades policiales para que se investigue el caso y se capture a los responsables, pues temen por la integridad de sus seres queridos,

Notas relacionadas
Unidad de Flagrancia de Trujillo conmemora primer año de funcionamiento al servicio de los usuarios

Unidad de Flagrancia de Trujillo conmemora primer año de funcionamiento al servicio de los usuarios

LEER MÁS
Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

Presidenta inaugura nuevo ambiente en el Servicio Unificado de Notificaciones y entrega chalecos de identificación a personal del área

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa los horarios y las zonas afectadas del 26 al 29 de agosto

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: revisa los horarios y las zonas afectadas del 26 al 29 de agosto

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sociedad

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota