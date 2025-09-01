HOYSuscripcion LR Focus

Política

Dina Boluarte responde a López Aliaga: "Para ganar crédito dan mensajes en contra del Gobierno"

Los enfrentamientos entre la alcaldía de Lima y el Gobierno continúan. López Aliaga señala a Dina Boluarte y su Gobierno como los responsables de la inoperación de los trenes Caltrain.

Autoridades vuelven a atacarse en medio de actos públicos. Foto: composición LR
Autoridades vuelven a atacarse en medio de actos públicos. Foto: composición LR

Continúan los enfrentamientos entre la municipalidad de Lima y Palacio de Gobierno. La presidenta Dina Boluarte salió al frente de las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien denunció la inacción de su gobierno y la ausencia de inversiones en obras de infraestructura, durante un evento oficial. Sin entrar al fondo del reclamo, la jefa de Estado aseguró que las críticas de algunas autoridades solo buscan “ganar un poquito de crédito público” enfrentándose al Ejecutivo.

Boluarte afirmó que existen autoridades elegidas que, en lugar de trabajar de manera articulada, prefieren enviar mensajes de confrontación. "Yo no entiendo a algunas autoridades elegidas por el pueblo, lo primero que quieren hacer para ganar un poquito de crédito público, publicitario, no sé como llamarlo, se enfrascan en mensajes en contra del Gobierno", comentó.

lr.pe

Previamente, Rafael López Aliaga había anticipado, durante la inauguración de una obra municipal en el distrito del Rimac, que llevaría directamente a la presidenta su reclamo por la inacción de su gestión y la urgencia de poner en funcionamiento un tren con 90 vagones donados, cuya negociación —según indicó— tomó dos años de trabajo con la Cancillería. El burgomaestre cuestionó que el Gobierno no tenga interés en concretar obras de impacto, ironizando que los ministros plantean proyectos “para 2050”.

"Este Gobierno, señora Boluarte, mañana se lo digo en su cara, no tiene la menor intensión de hacer nada, no invierte nada (...) Quiero su apoyo, porque yo mañana voy a ir a hablar sobre poner el tren operativo (...) He cocinado dos años con cancilleria peruana para lograr una donación de todo un equipo enorme de 90 coches de lujo (...) No poner un payaso de ministro, pues que diga: no yo voy a hacer esto para 2050, esa es la típica de esa gente", señaló.

