HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Congreso en cantina, Dina Boluarte en negación y Betssy Chávez en hospital | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Julio Demartini: Gobierno de Dina Boluarte designa a investigado del caso Qali Warma como asesor de la PCM

En marzo de este año, pesar del escándalo de Qali Warma, el Gobierno recicló a Demartini al nombrarlo como asesor del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior. Por ese puesto, el exministro percibía un sueldo de S/15.600.

Julio Demartini vuelve a ocupar un cargo en Palacio de Gobierno. Foto: Difusión
Julio Demartini vuelve a ocupar un cargo en Palacio de Gobierno. Foto: Difusión

El Gobierno de Dina Boluarte vuelve a reciclar a uno de sus exministros. Esta vez, por medio del primer ministro, Eduardo Arana, oficializó la designación del extitular del Midis, Julio Demartini, como asesor de la Alta Dirección del Despacho de la PCM. El nombramiento de Demartini se da a pesar de las investigaciones por el escándalo del caso Qali Warma cuando estuvo al mando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La designación se realizó el último lunes 1 de septiembre a través de la resolución ministerial N° 216-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano.

PUEDES VER: César Hildebrandt califica de "sudado guardaespaldas" de Dina Boluarte a ministro Juan Santiváñez

En enero de este año, Demartini renunció al cargo como ministro del Midis luego de haber sido incluido en las investigaciones del caso Qali Warma, tras más de dos años de gestión. Durante su estadía, se reportó la intoxicación de niños por el mal estado de los alimentos del programa escolar en diversos departamentos del Perú.

De hecho, en el marco de las indagaciones por las presuntas irregularidades en las licitaciones del programa, la Fiscalía lo investiga por los supuestos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia. De acuerdo con la tesis fiscal, el exministro habría favorecido a empresas como proveedoras para la alimentación de los escolares en 2024 y 2025.

Asimismo, el Ministerio Público lo investiga por, supuestamente, impedir las pesquisas internas en la institución, en las que se intentaba detectar los problemas en las licitaciones.

PUEDES VER: IRTP: canal del Estado paga más de 16 millones de soles por local que todavía no se puede usar

lr.pe
Notas relacionadas
Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

LEER MÁS
Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

Rafael Dumett: “Me resulta imposible leer autoficción, me aburre soberanamente”

LEER MÁS
Este video no muestra enfrentamiento entre soldados peruanos y nativos colombianos en la Isla Chinería

Este video no muestra enfrentamiento entre soldados peruanos y nativos colombianos en la Isla Chinería

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

LEER MÁS
IRTP: canal del Estado paga más de 16 millones de soles por local que todavía no se puede usar

IRTP: canal del Estado paga más de 16 millones de soles por local que todavía no se puede usar

LEER MÁS
La otra oficina de Juan Santiváñez: captan al ministro reuniéndose con vinculado en el caso Ícaro en restaurante

La otra oficina de Juan Santiváñez: captan al ministro reuniéndose con vinculado en el caso Ícaro en restaurante

LEER MÁS
César Hildebrandt califica de "sudado guardaespaldas" de Dina Boluarte a ministro Juan Santiváñez

César Hildebrandt califica de "sudado guardaespaldas" de Dina Boluarte a ministro Juan Santiváñez

LEER MÁS
Narcotraficante prófugo del Vraem alias “Tío Vago” fue detenido en Bolivia

Narcotraficante prófugo del Vraem alias “Tío Vago” fue detenido en Bolivia

LEER MÁS
Juan José Santiváñez y su propuesta inviable: construir penal El Frontón quintuplicaría el presupuesto del INPE

Juan José Santiváñez y su propuesta inviable: construir penal El Frontón quintuplicaría el presupuesto del INPE

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota