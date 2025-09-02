Julio Demartini: Gobierno de Dina Boluarte designa a investigado del caso Qali Warma como asesor de la PCM

El Gobierno de Dina Boluarte vuelve a reciclar a uno de sus exministros. Esta vez, por medio del primer ministro, Eduardo Arana, oficializó la designación del extitular del Midis, Julio Demartini, como asesor de la Alta Dirección del Despacho de la PCM. El nombramiento de Demartini se da a pesar de las investigaciones por el escándalo del caso Qali Warma cuando estuvo al mando del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La designación se realizó el último lunes 1 de septiembre a través de la resolución ministerial N° 216-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano.

En enero de este año, Demartini renunció al cargo como ministro del Midis luego de haber sido incluido en las investigaciones del caso Qali Warma, tras más de dos años de gestión. Durante su estadía, se reportó la intoxicación de niños por el mal estado de los alimentos del programa escolar en diversos departamentos del Perú.

De hecho, en el marco de las indagaciones por las presuntas irregularidades en las licitaciones del programa, la Fiscalía lo investiga por los supuestos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia. De acuerdo con la tesis fiscal, el exministro habría favorecido a empresas como proveedoras para la alimentación de los escolares en 2024 y 2025.

Asimismo, el Ministerio Público lo investiga por, supuestamente, impedir las pesquisas internas en la institución, en las que se intentaba detectar los problemas en las licitaciones.