Sociedad

Presunto delincuente cae de techo al intentar huir de las autoridades en Trujillo

El hombre habría intentado robar en el centro comercial Apiat. Inmediatamente fue trasladado al hospital bajo custodia.


Fuente: Yolanda Goicochea / La República. | Créditos: composición LR/Seguridad Ciudadana/Diario Correo.

Un presunto delincuente sufrió una aparatosa caída mientras intentaba huir por los techos del centro comercial Apiat, en Trujillo. El sujeto, al verse acorralado por efectivos policiales y personal de Serenazgo, emprendió su huida, pero un mal cálculo le costó su salud.

Según información preliminar, el individuo habría estado cometiendo actos delictivos en dicho centro comercial cuando fue sorprendido por personal del grupo de reacción inmediata IRAM, agentes de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

lr.pe

En su intento de fuga, trató de escapar saltando de un techo a otro, pero perdió el equilibrio y cayó abruptamente, lo que permitió su rápida captura por los agentes. Él quedó tendido sobre el pavimento quejándose del dolor.

Inmediatamente, el intervenido fue auxiliado y trasladado al hospital Belén dónde permanece bajo custodia policial para realizar las diligencias correspondientes.

