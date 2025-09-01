HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extranjera que raptó a bebé recién nacida en Trujillo afronta 9 meses de prisión preventiva

La Policía afirmó que la mujer de 20 años, de nacionalidad venezolana, realizó el secuestro de la menor para fingir un embarazo.

La joven extranjera venezolana será recluida en el penal de mujeres de Trujillo.
La joven extranjera venezolana será recluida en el penal de mujeres de Trujillo. | Foto: composición LR/ Difusión/ América TV

Una mujer de nacionalidad venezolana, identificada como Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, que raptó a una bebé recién nacida en el Hospital Belén de Trujillo fue enviada a prisión preventiva por un plazo de nueve meses, mientras avanzan las investigaciones en su contra, informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

La joven de 20 años será recluida en el penal de mujeres de Trujillo tras aceptar que había robado a la bebé recién nacida. La mujer fue atrapada por el personal de la comisaría Ayacucho cuando intentaba esconder a la menor de edad.

PUEDES VER: Detienen a falsa enfermera por secuestrar a recién nacida en Hospital de Trujillo: bebé regresa con su madre

lr.pe

Extranjera afronta 9 meses de prisión preventiva en Trujillo

El caso se registró días atrás en el área de maternidad del Hospital Belén de la ciudad de Trujillo, donde la mujer se hizo pasar por personal de salud para llevarse a la recién nacida sin el consentimiento de la madre. La rápida alerta de los familiares permitió que la PNP activara un operativo de búsqueda.

Horas después del secuestro, la sospechosa fue localizada y detenida en un inmueble, en la urbanización Las Casuarinas, donde mantenía a la menor. La bebé fue rescatada sana y salva y devuelta a los brazos de su madre, tras pasar por una revisión médica que confirmó su buen estado de salud.

Ahora, tras una orden del Juzgado de La Libertad, la mujer pasará nueve meses de prisión preventiva. Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis será investigada por el presunto delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro.

