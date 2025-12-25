Rusia ha dado un paso importante hacia el futuro de la exploración espacial con la nueva patente de una estación espacial capaz de generar gravedad artificial. Presentada por RSC Energía, empresa estatal rusa aeroespacial, esta estructura moderna utiliza la rotación de módulos habitables para simular la gravedad en las misiones de larga duración en el espacio.

El medio estatal ruso TASS afirmó, en un informe, que la patente contiene ilustraciones de una estructura hipotética de estación espacial con un módulo con componentes estáticos y giratorios, además de módulos y hábitats conectados mediante una unión flexible y hermética.

¿Cómo se generará gravedad artificial?

La estación propuesta utilizará un sistema de rotación en el que módulos habitables giran alrededor de un eje central. Este giro crearía una fuerza centrífuga capaz de simular una gravedad de 0.5g, es decir, la mitad de la gravedad terrestre. Para lograrlo, los módulos rotarían a aproximadamente cinco revoluciones por minuto y tendrían un radio de 40 metros.

Ilustraciones de la estación espacial que generará gravedad artificial. Foto: RSC Energia

Según su diseño, la estación deberá ser ensamblada en la órbita terrestre a través de múltiples lanzamientos espaciales. La propuesta, sin embargo, enfrenta desafíos técnicos, como la coordinación de la rotación de los módulos y la conexión segura de las naves de transporte que acoplarían con la estación.

La NASA ha producido conceptos como el concepto de estación espacial con ruedas giratorias Nautilus-X. Recientemente, la firma comercial Vast ha dicho que buscará construir estaciones de gravedad artificial.

Vast Space también propuso su modelo de estación espacial. Foto: Vast

La exposición prolongada a la ausencia de gravedad causa atrofia muscular y pérdida de densidad ósea, lo que ha sido una preocupación constante para las agencias espaciales.

¿Cuándo estará lista la estación espacial rusa?

Rusia no indicó plazos para dicho proyecto ni recursos para su desarrollo. Sin embargo, la patente sí indica interés en el concepto de gravedad artificial en un momento en que se acerca el fin de la Estación Espacial Internacional (EEI) y avanzan nuevos planes para estaciones nacionales y comerciales.

Actualmente, la NASA y Roscosmos planean desorbitar la EEI en 2030, utilizando una cápsula Dragon de SpaceX modificada para impulsar la estación hacia una muerte ardiente sobre el océano Pacífico. Rusia se ha comprometido a permanecer a bordo de la EEI hasta 2028.