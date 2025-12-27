HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Quemar muñecos este 31 de diciembre en Lima podría costarte más de S/5.000 en multas: entérate en qué distritos aplicará esta sanción

Lima se prepara para recibir el Año Nuevo 2026 con estrictas restricciones sobre el uso de la pirotecnia.

Estas son las multas que podrían recibir los ciudadanos si utilizan fuegos artificiales sin autorización.
Estas son las multas que podrían recibir los ciudadanos si utilizan fuegos artificiales sin autorización. | Foto: composición LR/TV Perú/Willax

El 2025 está llegando a su fin y millones de personas ya preparan planes para las celebraciones del Año Nuevo 2026. Como se sabe, Lima es una de las ciudades más concurridas e iluminadas cuando se trata de fuegos artificiales para recibir un nuevo año. En ese sentido, varios distritos de la capital han puesto bajo vigilancia a los ciudadanos que desean lanzar pirotécnicos, lo que podría generar una multa considerable de 4 UIT, equivalente a S/5.000.

La prohibición de quemar muñecos y de utilizar pirotecnia con fuegos artificiales se debe al considerable aumento del riesgo de incendios, así como a la posibilidad de que ocurran otros incidentes que pongan en peligro la seguridad de la población y del entorno.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Alerta en fiestas: Senamhi advierte que estos distritos de Lima podrían empeorar la contaminación del aire por uso de pirotecnia

lr.pe

¿Cuáles son los distritos que está prohibido quemar muñecos o practicar pirotecnia?

Las restricciones impuestas por Año Nuevo en estos distritos responden a disposiciones establecidas por sus respectivas municipalidades. En ese sentido, los ciudadanos deben tener en cuenta que el incumplimiento de estas medidas puede acarrear sanciones y repercusiones económicas.

A continuación, estos son los distritos que se prohíbe a la venta y a la práctica de los pirotécnicos por fiestas de fin de año:

PUEDES VER: Municipio anuncia prohibiciones por Año Nuevo: sin pirotecnia ni alcohol en estas playas del sur de Lima

lr.pe

Municipalidad de Surco

El distrito advirtió a los ciudadanos que la multa por comercializar o utilizar pirotécnicos durante la celebración de Año Nuevo puede alcanzar los S/ 5.350.

Municipalidad de Jesús María

En Jesús María, quienes utilicen o vendan material pirotécnico sin autorización están expuestos a recibir una multa de S/ 5.350, según lo establecido por la Ordenanza 642 de la Municipalidad de Jesús María (MDJM).

Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre también indicó que, durante las fiestas de fin de año, las personas que fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen productos pirotécnicos de manera ilegal serán sancionadas con multas que van desde el 100% hasta el 400% UIT.

Municipalidad de Miraflores

Según la Ordenanza N.º 480, se establecen siete infracciones vinculadas al uso y la comercialización de productos pirotécnicos. Entre ellas figuran la venta, distribución o comercio ambulatorio —incluida la oferta a menores de edad—, así como la manipulación en locales cerrados o fuera de los horarios y espacios autorizados. Estas faltas serán sancionadas con multas que varían según la gravedad de la infracción y pueden alcanzar hasta las 3 UIT en los casos más severos.

Notas relacionadas
¿El 2 de enero será feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que debes saber tras las celebraciones por Año Nuevo

¿El 2 de enero será feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que debes saber tras las celebraciones por Año Nuevo

LEER MÁS
Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

Fiestas y conciertos de Año Nuevo 2026 en Lima: horarios, precios y dónde comprar entradas

LEER MÁS
Son del Duke y La Bella Luz se unirán para celebrar el Año Nuevo 2026 a lo grande en Plaza Norte: entradas y zonas para el concierto

Son del Duke y La Bella Luz se unirán para celebrar el Año Nuevo 2026 a lo grande en Plaza Norte: entradas y zonas para el concierto

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

Reniec autoriza emisión gratuita de 470.000 DNI electrónicos durante todo el 2026

LEER MÁS
San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

San Borja: pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima quedaron atrapados por más de media hora dentro de tren

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

Parque de las Leyendas: ¿quiénes tienen ingreso gratuito y en qué casos aplica?

LEER MÁS
Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

Buscan a menor de 15 años que desapareció tras descuido de policías durante intervención en Chorrillos

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

Arequipa: hombre denuncia falta de indemnización tras sufrir amputación por atropello de tráiler

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manchester United vs Newcastle EN VIVO por Boxing Day de la Premier League: final del primer tiempo

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Darinka Ramírez defiende al papá de su segunda hija tras comentarios que involucran a Jefferson Farfán: "Se hace cargo de una niña que no es de él"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 26 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

65 escolares ingresan a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla

El negocio de oro ilegal genera más dinero para grupos criminales que el narcotráfico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025