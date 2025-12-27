Estas son las multas que podrían recibir los ciudadanos si utilizan fuegos artificiales sin autorización. | Foto: composición LR/TV Perú/Willax

El 2025 está llegando a su fin y millones de personas ya preparan planes para las celebraciones del Año Nuevo 2026. Como se sabe, Lima es una de las ciudades más concurridas e iluminadas cuando se trata de fuegos artificiales para recibir un nuevo año. En ese sentido, varios distritos de la capital han puesto bajo vigilancia a los ciudadanos que desean lanzar pirotécnicos, lo que podría generar una multa considerable de 4 UIT, equivalente a S/5.000.

La prohibición de quemar muñecos y de utilizar pirotecnia con fuegos artificiales se debe al considerable aumento del riesgo de incendios, así como a la posibilidad de que ocurran otros incidentes que pongan en peligro la seguridad de la población y del entorno.

¿Cuáles son los distritos que está prohibido quemar muñecos o practicar pirotecnia?

Las restricciones impuestas por Año Nuevo en estos distritos responden a disposiciones establecidas por sus respectivas municipalidades. En ese sentido, los ciudadanos deben tener en cuenta que el incumplimiento de estas medidas puede acarrear sanciones y repercusiones económicas.

A continuación, estos son los distritos que se prohíbe a la venta y a la práctica de los pirotécnicos por fiestas de fin de año:

Municipalidad de Surco

El distrito advirtió a los ciudadanos que la multa por comercializar o utilizar pirotécnicos durante la celebración de Año Nuevo puede alcanzar los S/ 5.350.

Municipalidad de Jesús María

En Jesús María, quienes utilicen o vendan material pirotécnico sin autorización están expuestos a recibir una multa de S/ 5.350, según lo establecido por la Ordenanza 642 de la Municipalidad de Jesús María (MDJM).

Municipalidad de Pueblo Libre

La Municipalidad de Pueblo Libre también indicó que, durante las fiestas de fin de año, las personas que fabriquen, almacenen, transporten o comercialicen productos pirotécnicos de manera ilegal serán sancionadas con multas que van desde el 100% hasta el 400% UIT.

Municipalidad de Miraflores

Según la Ordenanza N.º 480, se establecen siete infracciones vinculadas al uso y la comercialización de productos pirotécnicos. Entre ellas figuran la venta, distribución o comercio ambulatorio —incluida la oferta a menores de edad—, así como la manipulación en locales cerrados o fuera de los horarios y espacios autorizados. Estas faltas serán sancionadas con multas que varían según la gravedad de la infracción y pueden alcanzar hasta las 3 UIT en los casos más severos.