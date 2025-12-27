Estos son los lugares donde se puede visitar en la temporada de verano. | Foto: composición LR/Y tú qué planes?/Turismocity/Pasos de Viajero/Castillo de Chancay

El inicio del 2026 está cada vez más cerca y muchas personas ya organizan sus vacaciones de verano. Familias y grupos de amistades planifican viajes, descansos y actividades recreativas para aprovechar al máximo la temporada. Playas, destinos turísticos y opciones de esparcimiento se presentan como las principales alternativas para desconectarse de la rutina.

A continuación, te presentamos cinco destinos económicos en Lima para disfrutar en familia desde el 1 de enero, sin necesidad de salir de la ciudad.

Antioquía es otro lugar turístico por el cual muchas personas se decantan por pasar la temporada de verano. Foto: Y tú, qué planes?

Churín

Desde los baños termales hasta los sitios más turísticos de Churín como el complejo de Mamahuarmi de la Juventud, este punto se destaca por ser uno de los puntos más visitados del noroeste de Lima.

Para llegar al destino, el viaje desde el terminal terrestre de Lima Norte toma aproximadamente cuatro horas. El pasaje en bus cuesta entre S/20 y S/50.

Churín. Foto: Y tú qué planes?

Por otro lado, el transporte urbano es una opción económica y accesible para las personas que visitan la ciudad, con tarifas que van de S/2 a S/5.

Castillo de Chancay

A solo unas horas de Lima, el castillo de Chancay se ha consolidado como un importante centro turístico y recreativo. Este majestuoso complejo ofrece varias zonas temáticas ideales para tomarse fotos. En su interior, cuenta con una piscina y, en los alrededores, con una amplia oferta de restaurantes de estilo medieval.

El establecimiento tiene un tarifario diferenciado según el día y el tipo de visitante. De lunes a viernes, la entrada general cuesta S/30 para personas adultas y S/15 para niñas y niños. Los residentes de Chancay acceden a tarifas preferenciales de S/15 para personas adultas y S/10 para menores.

En tanto, los sábados, domingos y feriados, el ingreso general es de S/35 para personas adultas y S/20 para niñas y niños, manteniéndose los mismos precios para las y los visitantes chancayanos. Además, el servicio de cochera tiene un costo adicional de S/15.

Castillo de Chancay. Foto: TripAdvisor

Lunahuaná

Ubicado en la provincia de Cañete, Lunahuaná es uno de los lugares más representativos del departamento de Lima. A tan solo tres horas de la capital, las actividades más llamativas están el canotaje, canopy, ciclismo de montaña, paseo a caballo o en cuatrimotos.

Para llegar en auto particular se tiene que ir por la Panamericana Sur hasta el kilómetro 130 (a la altura de Cerro Azul) y de ahí tomar un desvío con dirección a Cañete. Luego deberás agarrar la carretera a Lunahuaná hasta el kilómetro 39.

Los precios para vacacionar en Lunahuaná son de S/89 por persona, con una tarifa promocional de S/85 a partir de tres personas. Cabe resaltar que las niñas y los niños menores de cinco años ingresan de forma gratuita.

Cerro Azul

Si te gusta disfrutar del mar y del sol de verano, Cerro Azul es una de las mejores opciones para visitar. Ubicado en el kilómetro 131 de la Panamericana Sur, es un destino ideal para pasear por la playa, pescar y degustar potajes de la gastronomía peruana, en especial platos marinos.

Antioquía

Otro de lo destinos más concurridos en la temporada de verano es Antioquía, cuya lugar se encuentra a solo dos horas de la ciudad. Este pueblito se caracteriza por sus coloridas calles y por su diversidad gastronómica.

Ubicada a 70 kilómetros al este de Lima, la ruta hacia Antioquía atraviesa Cieneguilla y continúa por La Molina en dirección a la provincia de Huarochirí.

Un full day en Antioquía incluye transporte turístico de ida y vuelta por S/79. Este servicio permite conocer algunos de los lugares más representativos del distrito, como la 'muralla del amor', el 'mirador de Amancaes', el 'camino del inca', entre otros.