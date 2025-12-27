HOYSuscripcion LR Focus

Frases románticas de Año Nuevo 2026: 25 mensajes cortos para saludar tu novio o novia

A pocos días del Año Nuevo 2026, crece la expectativa de las parejas por renovar sus votos. Esta fecha es ideal para expresar sentimientos profundos y fortalecer vínculos afectivos a través de frases.

Fin de año es una oportunidad para expresar sentimientos y dedicatorias a través de frases inspiradoras.
Fin de año es una oportunidad para expresar sentimientos y dedicatorias a través de frases inspiradoras. | Foto: Freepik/LR

A pocos días de recibir el Año Nuevo 2026, la expectativa por renovar los votos de amor y complicidad crece entre las parejas de todo el mundo. Esta fecha no solo representa el cierre de un capítulo, sino la oportunidad perfecta para expresar nuestros sentimientos más profundos a esa persona especial que nos acompañó durante los últimos doce meses. Ya sea que busques palabras cargadas de nostalgia o promesas para el futuro, dedicar una frase romántica a la medianoche se ha convertido en una tradición infaltable para fortalecer los vínculos sentimentales y empezar el calendario con la mejor energía positiva.

En la era digital, un mensaje de WhatsApp o una dedicatoria en Instagram pueden acortar distancias y hacer que el inicio del 2026 sea inolvidable. Si estás buscando la inspiración adecuada para sorprender a tu novio, novia o esposo, en esta nota te presentamos una selección exclusiva de las frases más tiernas, cortas y significativas para enviar este 1 de enero.

25 frases románticas de año nuevo para enviar por WhatsApp, Facebook o mensaje de texto

  1. Que este Año Nuevo nos encuentre juntos y nos mantenga enamorados todo el tiempo.
  2. Empiezo el año agradeciendo por ti y por todo lo que somos.
  3. No pido más deseos: contigo, el Año Nuevo ya es perfecto.
  4. Que el primer abrazo del año sea el tuyo.
  5. Brindo por un año más de amor, risas y momentos contigo.
  6. Mi propósito para este año es seguir eligiéndote cada día.
  7. Si el Año Nuevo empieza contigo, sé que será un gran año.
  8. Que cada mes del año nos acerque más.
  9. Nuevo año, mismo amor… y cada vez más fuerte.
  10. Gracias por ser mi mejor historia del año que empieza.
  11. Contigo aprendí que el amor también se renueva cada 1 de enero.
  12. Que este año venga con más besos, más planes y más nosotros.
  13. El mejor deseo de Año Nuevo eres tú.
  14. Empiezo el año con el corazón lleno porque estás en él.
  15. Que el calendario cambie, pero que nuestro amor siga intacto.
  16. Si tengo que pedir un deseo, que sea seguir a tu lado.
  17. Este año quiero sumar recuerdos contigo, uno por uno.
  18. El futuro se ve más bonito cuando lo imagino contigo.
  19. Que cada día del nuevo año tenga algo de tu sonrisa.
  20. No necesito suerte si te tengo a ti.
  21. Nuevo año, nuevas metas… pero el mismo amor de siempre.
  22. Gracias por hacer que cada año valga la pena.
  23. Que el reloj marque un nuevo comienzo para nosotros.
  24. Mi mayor deseo este año es verte feliz, conmigo.
  25. Empezar el año pensando en ti ya es una buena señal.

Dedicatorias para tu pareja en año nuevo: 20 oraciones lindas para iniciar el 2026

  1. Empiezo este nuevo año agradeciendo a la vida por haberte puesto en mi camino y por todo el amor que construimos juntos cada día.
  2. Que este Año Nuevo nos encuentre de la mano, con más sueños compartidos, más risas y la misma complicidad de siempre.
  3. Iniciar un nuevo año contigo me da la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, no estoy solo/a.
  4. No sé qué nos traerá este año, pero sí sé con quién quiero vivir cada momento: contigo.
  5. Gracias por ser mi apoyo, mi alegría y mi lugar seguro al comenzar este nuevo capítulo.
  6. Que este año nuevo fortalezca nuestro amor y nos regale más momentos que recordar juntos.
  7. Empiezo el año con el corazón lleno, porque tenerte a mi lado lo hace todo más fácil y más bonito.
  8. Que cada día de este nuevo año nos acerque más y nos recuerde por qué nos elegimos.
  9. Si tengo que pedir un deseo para este año, es seguir creciendo y soñando contigo.
  10. Comenzar el Año Nuevo a tu lado es la mejor señal de que vienen cosas buenas para nosotros.
  11. Que este nuevo año nos sorprenda con oportunidades para amarnos mejor y cuidarnos más.
  12. Gracias por hacer que cada inicio tenga sentido y cada año valga la pena.
  13. Empiezo este año confiando en lo nuestro y en todo lo que aún nos queda por vivir juntos.
  14. Que el cambio de año sea solo una excusa más para recordarte cuánto te amo.
  15. No importa lo que marque el calendario, mientras podamos seguir compartiendo la vida.
  16. Que este Año Nuevo nos regale tiempo, paciencia y muchos momentos felices.
  17. Iniciar el año contigo me llena de esperanza y me recuerda que elegí bien.
  18. Que este nuevo año nos encuentre más unidos, más fuertes y más enamorados.
  19. Gracias por ser mi mejor compañía, incluso en los comienzos.
  20. Feliz Año Nuevo, que este sea otro año para seguir escribiendo nuestra historia juntos.
