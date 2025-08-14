Los agentes de criminalística y representantes del Ministerio Público investigan el ataque de sicario en contra de motociclista y su asesinato en Trujillo. | Foto: composición LR | difusión Panamericana TV

Un presunto sicario intentó asesinar a un empresario que iba a bordo de una motocicleta en la avenida Prolongación César Vallejo, frente al centro comercial Real Plaza, en Trujillo, pero terminó abatido por un agente de seguridad. Ante lo sucedido, el personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Serenazgo llegaron a la zona, cercaron el área en donde se encontraba el delincuente tendido e iniciaron las diligencias correspondientes.

Asimismo, las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad de las tiendas cercanas al hecho e identificaron al delincuente como Dani William Luján Chunga, de 53 años. Hasta el lugar, también acudieron los agentes de criminalística y representantes del Ministerio Público para investigar sobre lo sucedido.

Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo

Una cámara de seguridad registró el momento exacto cuando el empresario a bordo de una motocicleta se estacionó en los exteriores de una casa de cambio cuando, de pronto, fue sorprendido por un delincuente armado. La víctima, al darse cuenta del hampón, intentó correr hacia el interior del local; sin embargo, fue perseguido por el asaltante. Minutos después, un agente de seguridad, quien se percató sobre lo sucedido, sorprendió al presunto sicario y le disparó hasta en dos ocasiones.

Tras ello, la Policía Nacional (PNP) detuvo al agente de seguridad y lo trasladó hacia la dependencia policial cercana, mientras se llevan a cabo las investigaciones del caso.

