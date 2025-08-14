Vecinos de Trujillo se pronuncian en contra de la delincuencia y criminalidad que se registra en el país, luego de que hampón fuera abatido tras intentar robar y asesinar a empresario. | Foto: composición LR | difusión

Un delincuente intentó asesinar a un empresario que iba a bordo de una motocicleta en la avenida Prolongación César Vallejo, en Trujillo, pero fue abatido por un agente de seguridad. Tras ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) notificó la los familiares de la muerte del hampón, identificado como Dani William Luján Chunga, y les solicitó acudir al lugar para reconocer su cuerpo. En los exteriores de la casa de cambio, en donde se encontraba tendido el sujeto, los vecinos de la zona exigieron mayor seguridad y lanzaron improperios contra el asaltante.

Ante ello, los familiares del delincuente exigieron "respeto por el dolor". Sin embargo, los vecinos expresaron su indignación y señalaron que están cansados de la delincuencia y criminalidad que se registra en el país.

"El dolor de que si no hubiera encontrado al señor, hubiera matado al motociclista. Hazme el favor, respeto a quien se merece respeto. Ya estamos hartos de tanto delincuente. Yo veo morir a tanta gente inocente por S/100. Esto es lo que cuesta una vida ahora. No es posible (...) Si yo hubiera estado en ese lugar, no solo hubiera dado un tiro, sino 10 tiros", declaró una señora.

Familiares del delincuente abatido en Trujillo pide respeto por su duelo

Los ciudadanos que residen cerca del lugar en donde abatieron a un delincuente increparon a la familia del fallecido. Tras ello, uno de sus seres queridos amenazó a una mujer que reclamó por el acto ilícito que cometió el sujeto. El familiar le dijo: "No vayas a salir de tu casa, no te vaya a dar un paro". Tras ello, la ciudadana lo enfrentó y le preguntó: "¿Me estás amenazando?". Luego, ante las cámaras de la prensa, la mujer se refirió acerca de la inseguridad que afronta la población, y señaló que las autoridades no brindan protección a los peruanos y extranjeros.

"Acá el Gobierno es corrupto como estos delincuentes. Hemos caído en las peores manos. Usted ve que hasta miembros de la Policía son jefe de bandas. De verdad que acá es 'sálvese quien pueda' y que cada uno tome sus propias precauciones. Estamos en un país que no tiene justicia. No hay leyes para nosotros. Ya estamos hartos", manifestó.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

