El Juzgado de Santiago de Chuco dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos de los implicados, mientras que tres cómplices siguen prófugos y el cuerpo del anciano permanece desaparecido. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Sucedió en el caserío de Hoyón, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. El pasado 23 de julio, cinco sujetos entraron al domicilio de Martín Narciso Cruz, un anciano de 95 años que se encontraba durmiendo, lo cubrieron con una manta y lo trasladaron hacia un socavón de mina, donde lo habrían enterrado vivo.

Los sospechosos han sido identificados como Ismael Alva Verde, Santos Rodrigo Burgos Jiménez, Wilson Eladio Narciso Guzmán, Deyvis William Polonio Escobedo y Yostin Bolaños Narciso. Además, tras el crimen, estos sujetos habrían metido el cuerpo del anciano en un saco con mineral y transportado en un volquete hacia una planta procesadora ubicada en el Parque Industrial de Trujillo, según declaró una de sus familiares a Portal Trujillo.

La Libertad: entierro del adulto mayor sería por creencia de abundancia en producción minera

Según la información brindada por los acusados ante las rondas campesinas de la zona, el crimen estuvo motivado por creencias populares. En ese contexto, el llamado “sacrificio minero” se realizó como una ofrenda al Muqui, un ser mítico asociado a las minas, al que se le atribuye la capacidad de otorgar abundancia en la producción a cambio de vidas humanas.

Por otro lado, cabe señalar que un primer momento los involucrados negaron ser autores del hecho e incluso ofrecieron una versión ficticia: el adulto mayor no fue enterrado en la mina; sino en un volquete y luego trasladado hacia Trujillo. No obstante, esta declaración fue desestimada tras la investigación de la PNP.

Ministerio Público dictó 9 meses de prisión preventiva contra 2 de los 5 culpables

A raíz de los eventos ocurridos y la confesión de los presuntos criminales, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Santiago de Chuco aceptó la solicitud del fiscal provincial Danny Joel Gamboa Anticona, imponiendo una medida de prisión preventiva de nueve meses a Alva Verde y Burgos Jiménez.

Según el Ministerio Público, los acusados actuaron con una crueldad extrema, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, un hombre de 95 años que no pudo defenderse. Finalmente, trascendió que tres cómplices en el asesinato continúan en la clandestinidad, y hasta el momento, el paradero del cuerpo del anciano permanece sin aparecer.

