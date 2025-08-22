HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas     
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Sociedad

Sujetos enterraron vivo a adulto mayor por presunto acto de 'sacrificio minero' en La Libertad: dictan prisión preventiva

Los acusados, motivados por creencias populares, alegaron que el 'sacrificio minero' fue un pago hacia el 'Muqui', buscando abundancia en la producción minera en el yacimiento de La Libertad.

El Juzgado de Santiago de Chuco dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos de los implicados, mientras que tres cómplices siguen prófugos y el cuerpo del anciano permanece desaparecido.
El Juzgado de Santiago de Chuco dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos de los implicados, mientras que tres cómplices siguen prófugos y el cuerpo del anciano permanece desaparecido. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Sucedió en el caserío de Hoyón, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad. El pasado 23 de julio, cinco sujetos entraron al domicilio de Martín Narciso Cruz, un anciano de 95 años que se encontraba durmiendo, lo cubrieron con una manta y lo trasladaron hacia un socavón de mina, donde lo habrían enterrado vivo.

Los sospechosos han sido identificados como Ismael Alva Verde, Santos Rodrigo Burgos Jiménez, Wilson Eladio Narciso Guzmán, Deyvis William Polonio Escobedo y Yostin Bolaños Narciso. Además, tras el crimen, estos sujetos habrían metido el cuerpo del anciano en un saco con mineral y transportado en un volquete hacia una planta procesadora ubicada en el Parque Industrial de Trujillo, según declaró una de sus familiares a Portal Trujillo.

PUEDES VER: Arequipa: obrero muere en mina Cerro Verde tras accidente con maquinaria pesada

lr.pe

La Libertad: entierro del adulto mayor sería por creencia de abundancia en producción minera

Según la información brindada por los acusados ante las rondas campesinas de la zona, el crimen estuvo motivado por creencias populares. En ese contexto, el llamado “sacrificio minero” se realizó como una ofrenda al Muqui, un ser mítico asociado a las minas, al que se le atribuye la capacidad de otorgar abundancia en la producción a cambio de vidas humanas.

Por otro lado, cabe señalar que un primer momento los involucrados negaron ser autores del hecho e incluso ofrecieron una versión ficticia: el adulto mayor no fue enterrado en la mina; sino en un volquete y luego trasladado hacia Trujillo. No obstante, esta declaración fue desestimada tras la investigación de la PNP.

PUEDES VER: Tragedia en Áncash: Gerente de Antamina muere aplastado por volquete Komatsu

lr.pe

Ministerio Público dictó 9 meses de prisión preventiva contra 2 de los 5 culpables

A raíz de los eventos ocurridos y la confesión de los presuntos criminales, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Santiago de Chuco aceptó la solicitud del fiscal provincial Danny Joel Gamboa Anticona, imponiendo una medida de prisión preventiva de nueve meses a Alva Verde y Burgos Jiménez.

Según el Ministerio Público, los acusados actuaron con una crueldad extrema, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, un hombre de 95 años que no pudo defenderse. Finalmente, trascendió que tres cómplices en el asesinato continúan en la clandestinidad, y hasta el momento, el paradero del cuerpo del anciano permanece sin aparecer.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Corte de luz en La Libertad: consulta si tu zona será afectada del 22 al 24 de agosto, según Hidrandina

Corte de luz en La Libertad: consulta si tu zona será afectada del 22 al 24 de agosto, según Hidrandina

LEER MÁS
Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

Padre y su hijo de 16 años extorsionaban a empresario en La Libertad: PNP los capturó tras exigir S/5.000

LEER MÁS
Cortes de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: conoce las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

Cortes de luz en Trujillo, La Libertad, por Hidrandina: conoce las zonas afectadas y horarios del 19 al 21 de agosto

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas: alcanzan los 61km/h, según Senamhi

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas: alcanzan los 61km/h, según Senamhi

LEER MÁS
Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

Contraloría detecta trabajadores fantasmas en municipalidad de Ate: contratos de S/150.000 incluyen a Cuto Guadalupe y un músico

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

Niño suplica a delincuentes que no lo maten en pleno asalto a restaurante de VES: "Esto nada más tengo, señor"

LEER MÁS
Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota