Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

Los hallazgos en la huaca Amalia evidencian lo que habría sido la residencia de un personaje importante. | Foto: Composicion LR

Los hallazgos en la huaca Amalia evidencian lo que habría sido la residencia de un personaje importante. | Foto: Composicion LR

Los investigadores del Proyecto Arqueológico Valle de Virú (PAVI) descubrieron en la huaca Amalia, ubicada en el sector Chequepe del valle de Virú, restos que corresponden a la residencia de un personaje de élite que vivió entre el 100 a. C. y el 700 d. C. El hallazgo, considerado uno de los más significativos en la región La Libertad, incluye estructuras domésticas, piezas de cerámica y elementos decorativos que revelan aspectos de la organización social de esta antigua cultura prehispánica.

El equipo dirigido por el arqueólogo Feren Castillo Luján encontró en una excavación de 8 por 6 metros restos arquitectónicos construidos con gaveras de caña, además de una cocina compleja con varios fogones y escalinatas de acceso. La magnitud y el diseño del espacio evidencian que se trataba de un recinto destinado a un individuo de alta jerarquía dentro de la cultura Virú, lo que permite comprender mejor cómo se estructuraba la vida de los sectores privilegiados de este pueblo pre inca.

PUEDES VER: Real Plaza anuncia el encendido de luces del centro comercial en Trujillo y recalca que aún no habrá reapertura

Evidencias de la cultura Virú en Huaca Amalia

Entre los objetos recuperados destacan una botella escultórica con la representación de un rostro humano, fragmentos de cerámica negativa con decoración geométrica oscura y restos de fauna como peces, camélidos e invertebrados marinos. Estos hallazgos no solo confirman el vínculo de la sociedad virú con la costa y los recursos marítimos, sino que también refuerzan su identidad cultural a través de técnicas cerámicas que se extendieron desde Piura hasta Casma.

Uno de los elementos más llamativos fue el hallazgo de un relieve cuadrangular con la figura de la chacana o cruz andina, símbolo asociado a cosmovisiones y creencias que trascendieron en los Andes. Este detalle refuerza la hipótesis de que la residencia perteneció a un personaje con poder político o religioso.

PUEDES VER: Carlincatura ironiza sobre la doble moral de los abogados al defender la responsabilidad empresarial

Conservación del sitio arqueológico en riesgo

La huaca Amalia ocupa cerca de 5.68 hectáreas y, pese a su valor histórico, enfrenta amenazas por huaqueo e invasiones agrícolas registradas en los últimos años. Los especialistas advierten que es urgente establecer medidas de protección para garantizar la conservación de este espacio que guarda evidencias fundamentales para reconstruir la historia de la cultura Virú en el norte peruano.