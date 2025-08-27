Dos presuntos delincuentes abatidos y otros dos heridos en enfrentamiento con la Policía en La Libertad

PNP investiga los antecedentes de los involucrados. | Fuente: Yolanda Goicochea / La República | Créditos: difusión.

Un violento enfrentamiento se registró en el distrito de Chao, provincia de Virú, en La Libertad, que dejó a dos presuntos delincuentes abatidos y otros dos heridos tras abrir fuego contra efectivos de la Policía Nacional.

El hecho ocurrió durante un patrullaje reforzado en las zonas de Santa Rita, Monte Grande, El Porvenir y Canal Madre. Según el reporte policial, un mototaxi con varios ocupantes a bordo intentó evadir la intervención y disparó contra los agentes, quienes respondieron con el uso legítimo de sus armas de fuego.

En el lugar se incautaron dos armas de fuego: una escopeta retrocarga y un arma de puño que habrían sido utilizadas por los atacantes. Por el momento, las investigaciones continúan para establecer la identidad de los abatidos y determinar si integraban alguna banda criminal dedicada a asaltos en la zona.

En esa línea, la Policía comunicó que intensificará los operativos en Chao para garantizar la seguridad de la población.