Fiscalía inicia investigación preliminar tras explosión en Trujillo: atentado afectó 90 viviendas

La Fiscalía de Trujillo inició investigación preliminar contra sujetos involucrados en la explosión registrada en el frontis de un inmueble ubicado en la cuadra 8 de la avenida Perú. El caso será investigado por el delito de extorsión agravada en agravio de personas por el impacto que generó la detonación en más de 90 viviendas.

El personal de la Policía Nacional (PNP) ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes junto con el despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, para constatar los daños producidos en casas y locales comerciales colindantes. Se llevará a cabo una inspección técnica criminalística para recabar información sobre lo sucedido. Asimismo, las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad serán esencial para contribuir con la investigación.

Atentado en Trujillo

El ministro del Interior, Carlos Malaver, señaló como primera hipótesis que se trataría de una guerra interna entre los miembros de la organización criminal Los Pulpos. Sin embargo, según las declaraciones de Sergio Bolaños, el dueño de la casa, a un medio local, el principal sospechoso sería un sujeto llamado 'Jolín'.

Asimismo, Bolaños rechazó las acusaciones de presuntamente pertenecer a una organización criminal, según el involucrado los extorsionadores lo quieren hacer quedar mal por supuestamente ser colaborador de la Policía. El ataque no sería el primer que recibiría, ya que anteriormente ha sido blanco de múltiples atentados.

Disputa de territorio por bandas criminales

Una presunta disputa entre tres bandas criminales desencadenó una fuerte explosión en una vivienda en Trujillo. El atentado ocurrió durante la noche del jueves 14 de agosto y dejó como resultado a tres personas heridas, además de daños materiales en más de 20 inmuebles.

Al respecto, el titular del Mininter detalló que el hecho estaría relacionado con un enfrentamiento entre criminales de Los Pulpos, Los Pepes y La Jauría. Asimismo, según la PNP, estas bandas estarían disputándose ciertos sectores del norte del país para controlar extorsiones, cobro de cupo, entre otras actividades ilícitas.

