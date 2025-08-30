Así se vivió la devoción a Santa Rosa de Lima: fieles llenan el Pozo de los Deseos con sus cartas

Fieles abarrotan basílica de Santa Rosa de Lima para rendir homenaje a la patrona de América | Composición LR | Foto: Sebastián Blanco Salazar/LR

Cientos de fieles acudieron este sábado 30 de agosto a la basílica y santuario del convento de Santa Rosa de Lima, en el Cercado, para rendir homenaje a la patrona de América. Desde temprano, las familias formaron largas filas para participar de la misa y dejar sus cartas en el tradicional Pozo de los Deseos, así como en la ermita donde también depositaron monedas con la esperanza de que sus peticiones sean escuchadas.

Conforme avanzaba la mañana, la multitud creció y hacia el mediodía las colas se extendían por más de siete cuadras a lo largo del jirón Callao. Entre oraciones y muestras de fe, los devotos depositaron en el Pozo de los Favores sus escritos con pedidos, agradecimientos y compromisos, manteniendo viva una de las tradiciones religiosas más representativas del país, en una clara muestra de la profunda devoción hacia Isabel Flores de Oliva, la limeña que más tarde sería reconocida como santa.

Fieles celebran a Santa Rosa de Lima llenando el Pozo de los Deseos y actividades

Devotos de distintos distritos de Lima y de varias regiones del Perú llegaron al convento de Santa Rosa de Lima para pedir por la salud y bienestar de sus familiares y compartir historias de fe. Entre ellos destacó Joselyn, caracterizada como la santa, quien regala velas y cartas a los visitantes y relató cómo la oración por su hija, tras un grave accidente, fue respondida: “Por el milagro que me hizo a mi niña, que sufrió un accidente, le pedí tanto y ahora camina, corre y sonríe”.

Familias enteras, adultos mayores, niños pequeños y personas con problemas de salud participaron de la jornada religiosa, con misas cada hora desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche. Por más de cuatro siglos, la festividad de Santa Rosa de Lima se mantiene como un importante evento cultural y religioso que convoca a miles de personas en la capital.

Asimismo, en Lima se ofrecieron actividades gratuitas en espacios como el Parque de las Leyendas y el Castillo de Chancay, mientras que el centro histórico recibió espectáculos masivos y expresiones artísticas. En paralelo, la Policía Nacional capacitó a 400 scouts de 11 a 14 años para colaborar en el control vial, retomando una tradición de más de seis décadas que busca fomentar la cultura vial y fortalecer valores cívicos y de servicio en los jóvenes.

¿Quién es Santa Rosa de Lima?

Isabel Flores de Oliva, conocida desde niña como 'Rosa' por la belleza de su rostro, nació en 1586 en Lima y dedicó su vida al servicio religioso, la penitencia y la atención de enfermos y necesitados. Rechazó el matrimonio y decidió consagrarse a Cristo, inspirada por la vida de Santa Catalina de Siena. Su entrega se manifestó en obras de caridad y en una existencia austera, marcada por el sacrificio.

Tras su muerte en 1617, la veneración hacia Rosa se difundió rápidamente entre los fieles limeños, quienes le atribuyeron milagros y favores. En 1671, el papa Clemente X la canonizó, convirtiéndola en la primera santa de América. Desde entonces, la Iglesia Católica instauró su fiesta litúrgica el 23 de agosto; en el Perú, se trasladó oficialmente al 30 de agosto para otorgarle mayor relevancia nacional.