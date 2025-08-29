Día de Santa Rosa de Lima: actividades gratis, paseos y todo lo que debes saber de la celebración

La ciudad de Lima volvió a rendir homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de América, Filipinas y las Indias, con un extenso programa cultural y religioso que unió fe y tradición hasta el 30 de agosto. El Santuario de Santa Rosa, ubicado en el centro histórico, fue el epicentro de la celebración que reunió a miles de fieles, turistas y familias que llegaron para participar de las diversas actividades gratuitas.

Este año, la programación incluyó desde músicos locales y coros juveniles hasta misas comunitarias en horarios continuos. Las jornadas combinaron manifestaciones artísticas con momentos de recogimiento espiritual, lo que convirtió a la festividad en una experiencia integral para quienes se acercaron a rendir tributo a la primera santa de América.

Actividades en honor a Santa Rosa de Lima

El jueves 28 de agosto se realizó un concierto coral en los jardines del santuario, donde el Coro Sinfonía por el Perú, dirigido por el tenor Juan Diego Flórez, ofreció un repertorio especial dedicado a la santa limeña. Paralelamente, se desarrolló el tradicional novenario, con rezos y misas vespertinas que fortalecieron la participación de comunidades religiosas y devotos de distintos distritos.

El viernes 29, los asistentes disfrutaron de una serenata criolla gratuita en el atrio de la basílica, la cual reunió a reconocidos intérpretes de música peruana. Esta velada representó el encuentro perfecto entre la herencia cultural y la devoción popular, consolidando a la festividad como uno de los eventos más esperados del calendario religioso limeño.

Día central de la festividad

El 30 de agosto, fecha central, el santuario abrió sus puertas desde las seis de la mañana hasta la noche. Durante toda la jornada se celebraron misas cada hora, lo que permitió a los fieles elegir el momento más conveniente para acercarse al templo. Las familias también aprovecharon los espacios del jardín para dejar cartas en el pozo de los deseos, una costumbre que simboliza esperanza y fe.

Con estas actividades, la Serenata a Santa Rosa de Lima reafirmó su importancia como una tradición que trasciende generaciones, combinando espiritualidad, música y cultura en un homenaje que une a todo el país.