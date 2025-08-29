HOYSuscripcion LR Focus

7 poemas para dedicar por el Día de Santa Rosa de Lima por WhatsApp, Instagram o Facebook

Este 30 de agosto se celebrará el feriado por el Día de Santa Rosa de Lima. Te compartimos 7 poemas para dedicar en redes sociales en su homenaje.


Día de Santa Rosa de Lima 2025
Día de Santa Rosa de Lima 2025 | Fuente: Andina

Cada 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, considerado un día feriado para Perú, patrona de nuestro país, América y del mundo. Isabel Flores de Oliva, canonizada en 1669, fue la primera santa del país y es recordada por su vida de fe, servicio a los más necesitados y profunda devoción, valores que la convirtieron en un símbolo de espiritualidad y compasión. En su día, miles de fieles participan en misas, celebraciones y en la tradicional costumbre de escribirle cartas con peticiones y deseos.

¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

lr.pe

7 poemas para rendir homenaje por el Día de Santa Rosa de Lima

  • Rosa del cielo limeño,
    flor de fe y compasión,
    tu nombre brilla en el alma,
    patrona del corazón.
  • Entre oraciones y velas,
    tu luz jamás se apagó;
    tu entrega por los humildes
    fue semilla que brotó.
  • Santa Rosa, madre y guía,
    ejemplo de amor sincero,
    tu vida nos muestra el camino
    del servicio verdadero.
  • A ti llegan nuestras cartas,
    llenas de fe y esperanza;
    con tus manos generosas,
    las conviertes en bonanza.
  • Guardiana del pueblo andino,
    patrona de América entera,
    tu voz resuena en la historia,
    como oración verdadera.
  • Brotaste como una rosa,
    en tierras de sol y canto;
    tu perfume es hoy consuelo
    para quien vive en quebranto.
  • Policía y patria invocan
    tu fuerza de protección;
    Santa Rosa de los pobres,
    eres paz, eres canción.
