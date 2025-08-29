7 poemas para dedicar por el Día de Santa Rosa de Lima por WhatsApp, Instagram o Facebook

Cada 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, considerado un día feriado para Perú, patrona de nuestro país, América y del mundo. Isabel Flores de Oliva, canonizada en 1669, fue la primera santa del país y es recordada por su vida de fe, servicio a los más necesitados y profunda devoción, valores que la convirtieron en un símbolo de espiritualidad y compasión. En su día, miles de fieles participan en misas, celebraciones y en la tradicional costumbre de escribirle cartas con peticiones y deseos.

7 poemas para rendir homenaje por el Día de Santa Rosa de Lima