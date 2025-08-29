7 poemas para dedicar por el Día de Santa Rosa de Lima por WhatsApp, Instagram o Facebook
Este 30 de agosto se celebrará el feriado por el Día de Santa Rosa de Lima. Te compartimos 7 poemas para dedicar en redes sociales en su homenaje.
Cada 30 de agosto se conmemora el Día de Santa Rosa de Lima, considerado un día feriado para Perú, patrona de nuestro país, América y del mundo. Isabel Flores de Oliva, canonizada en 1669, fue la primera santa del país y es recordada por su vida de fe, servicio a los más necesitados y profunda devoción, valores que la convirtieron en un símbolo de espiritualidad y compasión. En su día, miles de fieles participan en misas, celebraciones y en la tradicional costumbre de escribirle cartas con peticiones y deseos.
7 poemas para rendir homenaje por el Día de Santa Rosa de Lima
- Rosa del cielo limeño,
flor de fe y compasión,
tu nombre brilla en el alma,
patrona del corazón.
- Entre oraciones y velas,
tu luz jamás se apagó;
tu entrega por los humildes
fue semilla que brotó.
- Santa Rosa, madre y guía,
ejemplo de amor sincero,
tu vida nos muestra el camino
del servicio verdadero.
- A ti llegan nuestras cartas,
llenas de fe y esperanza;
con tus manos generosas,
las conviertes en bonanza.
- Guardiana del pueblo andino,
patrona de América entera,
tu voz resuena en la historia,
como oración verdadera.
- Brotaste como una rosa,
en tierras de sol y canto;
tu perfume es hoy consuelo
para quien vive en quebranto.
- Policía y patria invocan
tu fuerza de protección;
Santa Rosa de los pobres,
eres paz, eres canción.