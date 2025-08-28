HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Santa Rosa de Lima 2025: conoce el plan de desvíos para los fieles que asistan al Pozo de los Deseos y la iglesia

El plan de desvíos por la festividad de Santa Rosa de Lima este 30 de agosto incluye el apoyo de la PNP, serenazgo, Indeci y Minsa, quienes ofrecerán atención médica y prevención en módulos.

El circuito de ingreso y salida al al Pozo de los Deseos y la iglesia estará supervisado para asegurar un evento seguro y organizado.
El circuito de ingreso y salida al al Pozo de los Deseos y la iglesia estará supervisado para asegurar un evento seguro y organizado. | Foto: composición LR/Sebastián Blanco Salazar - URPI

A vísperas del sábado 30 de agosto, fecha en la que se celebra la festividad de Santa Rosa de Lima, la Municipalidad de Lima anunció que implementará un plan de desvíos para dicha fecha en atención a los miles de fieles que se congregarán para acudir al Pozo de los Deseos o al santuario religioso durante ese día tan representativo para la comunidad religiosa que acude a estos santuarios ubicados en el distrito limeño de Cercado de Lima.

Cabe señalar que este plan cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), miembros de serenazgo del municipio e incluso tendrá la participación de personal del Instituto de Defensa Civil del Perú (Indeci) y el Ministerio de Salud (Minsa). En ese sentido, es importante mencionar que esta última entidad formará parte de esta iniciativa a través de módulos de atención médica y campañas de prevención para quienes lo soliciten.

¿Se suspenderán las clases escolares este viernes 29 de agosto por el Día de Santa Rosa de Lima? Esto es lo que se sabe

Plan de desvíos este 30 de agosto por festividad de Santa Rosa de Lima

El plan incluye la organización de las filas desde la avenida Tacna hasta el jirón Callao, además de establecer un circuito específico para el ingreso y salida al santuario. Asimismo, el municipio limeño anunció que se procederá al cierre parcial de un carril en la avenida antes mencionada para facilitar el acceso peatonal. En adición, también se supervisará el comercio ambulatorio en las inmediaciones con el apoyo de drones que ayudarán a monitorear la afluencia de personas y a prevenir posibles incidentes.

Por otro lado, trascendió que para salvaguardar la seguridad de los asistentes, a lo largo del recorrido para ir hacia el Pozo de los Deseos y la iglesia de Santa Rosa de Lima desde el jirón Callao y consecuentemente por la avenida Tacna se colocarán vallas de seguridad peatonal e incluso carpas de emergencia en caso de que los niños que extravíen durante la visita a estos santuarios históricos.

