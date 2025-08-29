Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

El año 2025 podría concluir con la mayor cantidad de episodios, hospitalizaciones y muertes por neumonía desde 2023. Así lo advierte el analista de datos Juan Carbajal. Y es que hasta el 16 de agosto se han registrado 83.441 episodios de neumonía, 21.525 hospitalizaciones y 2.140 muertes por esta enfermedad, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Los especialistas advierten que la mayor incidencia de episodios de neumonía por cada 10.000 habitantes se registra en menores de cinco años y en mayores de 60. Lo mismo ocurre en estos grupos etarios con respecto a la tasa de hospitalizaciones por neumonía.

Aumento de casos por neumonía

De acuerdo con las cifras del Minsa, en lo que va del 2025 se han registrado 83.441 episodios de neumonía. Según Carbajal, esta cifra supera en un 21% y un 25% los registros de los años 2024 y 2023 para el mismo periodo.

Asimismo, se documentaron 21.525 hospitalizaciones por esta enfermedad, cifra que supera en un 25% y un 35% lo reportado en los años anteriores en el mismo periodo. Además, se han registrado 2.140 muertes, cantidad que está por debajo en un 6% de lo registrado en 2024, pero superior en un 10% respecto a 2023 durante el mismo periodo, según el especialista.

“La mayor letalidad por neumonía se está registrando en personas mayores de 60 años y en el grupo de 20 a 59 años. La tasa más alta de mortalidad por neumonía, por cada 10.000 habitantes, corresponde a los mayores de 60 años”, alerta Carbajal.

En el caso de los menores de cinco años, la tendencia acumulada de episodios por neumonía en lo que va del año 2025 es un 12% mayor respecto al mismo período de 2024, pero un 10% menor en comparación con 2023. En cuanto a las muertes, más de 100 fallecimientos por neumonía se registran, cifra inferior a la de 2024 y 2023.

En los mayores de 60 años, la situación es preocupante. La tendencia acumulada de episodios por neumonía en lo que va del 2025 es un 19% mayor que en 2024 y un 42% superior a la de 2023 durante el mismo período.

La cantidad de hospitalizaciones por neumonía, con casi 10.000, en lo que va del año 2025, es mayor en un 24% respecto a 2024 y un 56% respecto a 2023.

“En los mayores de 60 años se observa la mayor letalidad y la mayor tasa de mortalidad por cada 10,000 habitantes por neumonía, en comparación con todos los grupos etarios”.

Riesgo en menores y adultos

Sobre el tema, César Munayco Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, explicó que es importante reconocer que los grupos de riesgo son los menores de cinco años y los adultos mayores.

Indicó que, si un niño menor de cinco años presenta síntomas como respiración rápida, hundimiento de la piel entre las costillas, coloración morada, somnolencia y falta de apetito, son signos de alarma.

En caso de un cuadro respiratorio, dijo que es fundamental llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Lo mismo aplica para los adultos mayores, sostuvo que si una persona que es activa presenta dificultades respiratorias, somnolencia y falta de apetito, debe ser atendida sin demora. “La mortalidad que tenemos es mucho mayor en adultos mayores”, advirtió.

Munayco señaló que, actualmente, el mayor número de casos de neumonía en el país se concentra sobe todo en la zona de la selva, como en Loreto, Amazonas y Ucayali, así como en las zonas de la sierra, como en Cusco, Puno y Cajamarca. Precisó que en estos lugares se ha registrado el mayor aumento de casos.

“Ahora ya se ha notado un descenso en el número de casos en todo el país, lo cual está relacionado con la temporada de frío”, señaló.

El especialista alertó que el principal problema es que las neumonías más graves son causadas por neumococo o por influenza. Explicó que existen vacunas para ambas enfermedades, pero las coberturas aún son bajas debido a que la población no quiere vacunarse.

Como medida preventiva, explicío que el Ministerio de Salud viene implementando de manera continua la estrategia contra las bajas temperaturas, un plan que se lleva a cabo a nivel nacional, sobre todo en las zonas afectadas por heladas o enfriaje en la selva. Además, aseguró que las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud y en algunos centros comerciales.

Neumococo

Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, advirtió que una de las principales causas de muerte en el mundo es la neumonía, y el neumococo, una bacteria peligrosa, es una de las responsables de desencadenar esta grave infección respiratoria cuando no se trata a tiempo.

Asimismo, advirtió que los virus respiratorios son más frecuentes en esta época y que ahora se presentan con síntomas más persistentes y agresivos, por lo que instó a la población a vacunarse. “Las vacunas contra la influenza se aplican anualmente, y la del neumococo, una vez en la vida para adultos mayores. Son muy seguras y necesarias”.

Aumento de casos de tos ferina

Otra de las enfermedades que sigue con fuerza en 2025 es la tos ferina. En lo que va del año, se han registrado 30 menores fallecidos por esta enfermedad, de los cuales 29 corresponden a menores de entre 0 y 4 años, y uno a un niño de entre 5 y 9 años, según Minsa. De acuerdo con Carbajal, esto representa más del triple de muertes en comparación con los años 2020 y 2024.

Asimismo, hasta el 23 de agosto, la entidad ha documentado 2.095 casos de tos ferina en lo que va del año. De estos, el 45.3% corresponde a niños de entre 0 y 4 años, con un total de 949 casos.

El 20.9% afecta a niños de 5 a 9 años, con 438 casos reportados, mientras que el 11.2% se encuentra en el grupo de 10 a 14 años, con 234 casos. Asi como, el 22.6% de los casos corresponde a personas de 15 años en adelante, sumando 474 casos.

“En lo que va del año 2025 se ha registrado más del cuádruple de casos de tos ferina en comparación con los años 2020 y 2024, en los que se registraron un total de 488”, señaló.