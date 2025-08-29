HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra
Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     Muere exministro de Salud, Álvaro Vidal Rivadeneyra     
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Sociedad

Neumonía: más de 83.000 casos y 2.140 muertes en lo que va del 2025

Alerta. Hasta el 16 de agosto, el Ministerio de Salud registró 83.441 episodios de neumonía, 21.525 hospitalizaciones y 2.140 muertes por esta enfermedad. Los especialistas advierten que los niños menores de 5 años y los adultos mayores son la población más vulnerable, por lo que recomiendan completar los esquemas de vacunación. 

El 2025 podría cerrar con cifras récord por neumonía. Foto: LR
El 2025 podría cerrar con cifras récord por neumonía. Foto: LR

El año 2025 podría concluir con la mayor cantidad de episodios, hospitalizaciones y muertes por neumonía desde 2023. Así lo advierte el analista de datos Juan Carbajal. Y es que hasta el 16 de agosto se han registrado 83.441 episodios de neumonía, 21.525 hospitalizaciones y 2.140 muertes por esta enfermedad, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Los especialistas advierten que la mayor incidencia de episodios de neumonía por cada 10.000 habitantes se registra en menores de cinco años y en mayores de 60. Lo mismo ocurre en estos grupos etarios con respecto a la tasa de hospitalizaciones por neumonía.

PUEDES VER: Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

lr.pe

Aumento de casos por neumonía

De acuerdo con las cifras del Minsa, en lo que va del 2025 se han registrado 83.441 episodios de neumonía. Según Carbajal, esta cifra supera en un 21% y un 25% los registros de los años 2024 y 2023 para el mismo periodo.

Asimismo, se documentaron 21.525 hospitalizaciones por esta enfermedad, cifra que supera en un 25% y un 35% lo reportado en los años anteriores en el mismo periodo. Además, se han registrado 2.140 muertes, cantidad que está por debajo en un 6% de lo registrado en 2024, pero superior en un 10% respecto a 2023 durante el mismo periodo, según el especialista.

“La mayor letalidad por neumonía se está registrando en personas mayores de 60 años y en el grupo de 20 a 59 años. La tasa más alta de mortalidad por neumonía, por cada 10.000 habitantes, corresponde a los mayores de 60 años”, alerta Carbajal.

larepublica.pe

En el caso de los menores de cinco años, la tendencia acumulada de episodios por neumonía en lo que va del año 2025 es un 12% mayor respecto al mismo período de 2024, pero un 10% menor en comparación con 2023. En cuanto a las muertes, más de 100 fallecimientos por neumonía se registran, cifra inferior a la de 2024 y 2023.

En los mayores de 60 años, la situación es preocupante. La tendencia acumulada de episodios por neumonía en lo que va del 2025 es un 19% mayor que en 2024 y un 42% superior a la de 2023 durante el mismo período.

La cantidad de hospitalizaciones por neumonía, con casi 10.000, en lo que va del año 2025, es mayor en un 24% respecto a 2024 y un 56% respecto a 2023.

“En los mayores de 60 años se observa la mayor letalidad y la mayor tasa de mortalidad por cada 10,000 habitantes por neumonía, en comparación con todos los grupos etarios”.

PUEDES VER: Policías trepan cerro en Manchay para capturar a extorsionadores: tenían armas, explosivos y drogas

lr.pe
larepublica.pe

Riesgo en menores y adultos

Sobre el tema, César Munayco Escate, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, explicó que es importante reconocer que los grupos de riesgo son los menores de cinco años y los adultos mayores.

Indicó que, si un niño menor de cinco años presenta síntomas como respiración rápida, hundimiento de la piel entre las costillas, coloración morada, somnolencia y falta de apetito, son signos de alarma.

En caso de un cuadro respiratorio, dijo que es fundamental llevarlo al establecimiento de salud más cercano. Lo mismo aplica para los adultos mayores, sostuvo que si una persona que es activa presenta dificultades respiratorias, somnolencia y falta de apetito, debe ser atendida sin demora. “La mortalidad que tenemos es mucho mayor en adultos mayores”, advirtió.

Munayco señaló que, actualmente, el mayor número de casos de neumonía en el país se concentra sobe todo en la zona de la selva, como en Loreto, Amazonas y Ucayali, así como en las zonas de la sierra, como en Cusco, Puno y Cajamarca. Precisó que en estos lugares se ha registrado el mayor aumento de casos.

“Ahora ya se ha notado un descenso en el número de casos en todo el país, lo cual está relacionado con la temporada de frío”, señaló.

El especialista alertó que el principal problema es que las neumonías más graves son causadas por neumococo o por influenza. Explicó que existen vacunas para ambas enfermedades, pero las coberturas aún son bajas debido a que la población no quiere vacunarse.

Como medida preventiva, explicío que el Ministerio de Salud viene implementando de manera continua la estrategia contra las bajas temperaturas, un plan que se lleva a cabo a nivel nacional, sobre todo en las zonas afectadas por heladas o enfriaje en la selva. Además, aseguró que las vacunas están disponibles en todos los establecimientos de salud y en algunos centros comerciales.

PUEDES VER: Caso Sheylla Gutiérrez: dictan 9 meses de prisión preventiva a Jossimar Cabrera tras pedido de extradición a Estados Unidos

lr.pe
larepublica.pe

Neumococo

Eduardo Gotuzzo, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, advirtió que una de las principales causas de muerte en el mundo es la neumonía, y el neumococo, una bacteria peligrosa, es una de las responsables de desencadenar esta grave infección respiratoria cuando no se trata a tiempo.

Asimismo, advirtió que los virus respiratorios son más frecuentes en esta época y que ahora se presentan con síntomas más persistentes y agresivos, por lo que instó a la población a vacunarse. “Las vacunas contra la influenza se aplican anualmente, y la del neumococo, una vez en la vida para adultos mayores. Son muy seguras y necesarias”.

Aumento de casos de tos ferina

Otra de las enfermedades que sigue con fuerza en 2025 es la tos ferina. En lo que va del año, se han registrado 30 menores fallecidos por esta enfermedad, de los cuales 29 corresponden a menores de entre 0 y 4 años, y uno a un niño de entre 5 y 9 años, según Minsa. De acuerdo con Carbajal, esto representa más del triple de muertes en comparación con los años 2020 y 2024.

Asimismo, hasta el 23 de agosto, la entidad ha documentado 2.095 casos de tos ferina en lo que va del año. De estos, el 45.3% corresponde a niños de entre 0 y 4 años, con un total de 949 casos.

El 20.9% afecta a niños de 5 a 9 años, con 438 casos reportados, mientras que el 11.2% se encuentra en el grupo de 10 a 14 años, con 234 casos. Asi como, el 22.6% de los casos corresponde a personas de 15 años en adelante, sumando 474 casos.

“En lo que va del año 2025 se ha registrado más del cuádruple de casos de tos ferina en comparación con los años 2020 y 2024, en los que se registraron un total de 488”, señaló.

Notas relacionadas
MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

MINSA garantiza atención gratuita a niños con cáncer en estos 10 hospitales especializados de todo el país

LEER MÁS
Así es el nuevo centro del MINSA que distribuirá 5,499 medicamentos en Perú: el más grande de Latinoamérica

Así es el nuevo centro del MINSA que distribuirá 5,499 medicamentos en Perú: el más grande de Latinoamérica

LEER MÁS
Tos ferina en Perú: muertes se triplican en menores de edad durante el 2025

Tos ferina en Perú: muertes se triplican en menores de edad durante el 2025

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

Detienen a niñera tras muerte de niña de 6 años que cayó desde el piso 16 de un condominio en Comas

LEER MÁS
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca Gato Negro en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Peruano busca acelerar procesos judiciales con novedoso proyecto IA y transformar el sistema legal : “Hay personas que se pasan la vida buscando justicia"

Peruano busca acelerar procesos judiciales con novedoso proyecto IA y transformar el sistema legal : “Hay personas que se pasan la vida buscando justicia"

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

Cierre de la Costa Verde este 30 de agosto: horario y detalles del evento de ciclismo en Magdalena del Mar

LEER MÁS
Del Callao a los Emiratos Árabes Unidos: escolares crean un sofisticado robot para traducir el lenguaje de señas

Del Callao a los Emiratos Árabes Unidos: escolares crean un sofisticado robot para traducir el lenguaje de señas

LEER MÁS
Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

Aprueban masificación del DNI electrónico en todo el Perú: cuáles son los costos y hasta cuándo aplica la campaña, según Reniec

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota