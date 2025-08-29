El país de Asia donde también celebran a Santa Rosa de Lima: una ciudad y un municipio que llevan su nombre

Santa Rosa de Lima, canonizada por el papa Clemente X en 1671, fue la primera santa de América. Nació como Isabel Flores de Oliva en 1586 y dedicó su vida a la oración, la penitencia y el servicio a los más necesitados. Su hogar familiar, una pequeña ermita en la casa de su madre, se convirtió en un refugio de oración y asistencia para quienes lo requerían.

Su ejemplo de vida sigue siendo fuente de inspiración. A lo largo de su existencia, se dedicó a educar niños, cuidar enfermos y predicar sobre la fe. Las enseñanzas y milagros de Santa Rosa han trascendido generaciones y fronteras. Cada año, peruanos y fieles de otras naciones celebran su memoria con novenas, festividades y procesiones, manteniendo viva su influencia.

Santa Rosa de Lima patrona de América y Filipinas. Foto: Dreamstime

¿Qué país de Asia venera a Santa Rosa de Lima y por qué fue nombrada su patrona?

Filipinas es el país asiático que venera a Santa Rosa de Lima como patrona. Esta designación está vinculada a la expansión del catolicismo en la región durante la época colonial española y al reconocimiento de su vida ejemplar, entregada a Dios, a la oración y a las obras de caridad.

El papa Clemente X la canonizó en 1671, no solo nombrándola patrona de América, sino también de Filipinas e Indias Occidentales. La devoción, los sacrificios físicos que realizó por los pecados ajenos y los milagros que obró la elevaron como modelo de santidad para miles de creyentes en diversas partes del mundo.

El legado de Santa Rosa de Lima: su influencia en la cultura Filipina

La devoción a Santa Rosa de Lima en Filipinas se manifiesta en varias ciudades y municipios que llevan su nombre. Estos lugares se han convertido en centros de reunión para los fieles, donde se organizan festividades religiosas, procesiones y novenas que atraen tanto a locales como a visitantes de otras regiones, interesados en conocer su vida y legado.

Escuelas, parroquias y comunidades religiosas rinden homenaje a su memoria, resaltando sus enseñanzas, su dedicación al cuidado de los enfermos y su labor educativa. De esta manera, su influencia cultural y espiritual continúa viva, manteniendo un vínculo significativo entre Filipinas y Perú a través de la veneración de Santa Rosa de Lima.