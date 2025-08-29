HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL
Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     Asesinan a dueño, administrador y sonidista de discoteca de SJL     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
Mundo

El país de Asia donde también celebran a Santa Rosa de Lima: una ciudad y un municipio que llevan su nombre

Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú y de América, es también un faro de fe y esperanza en un país asiático.

Santa Rosa de Lima, primera santa de América, dejó un legado de servicio y fe. Foto: WinCalendar
Santa Rosa de Lima, primera santa de América, dejó un legado de servicio y fe. Foto: WinCalendar

Santa Rosa de Lima, canonizada por el papa Clemente X en 1671, fue la primera santa de América. Nació como Isabel Flores de Oliva en 1586 y dedicó su vida a la oración, la penitencia y el servicio a los más necesitados. Su hogar familiar, una pequeña ermita en la casa de su madre, se convirtió en un refugio de oración y asistencia para quienes lo requerían.

Su ejemplo de vida sigue siendo fuente de inspiración. A lo largo de su existencia, se dedicó a educar niños, cuidar enfermos y predicar sobre la fe. Las enseñanzas y milagros de Santa Rosa han trascendido generaciones y fronteras. Cada año, peruanos y fieles de otras naciones celebran su memoria con novenas, festividades y procesiones, manteniendo viva su influencia.

Santa Rosa de Lima patrona de América y Filipinas. Foto: Dreamstime

Santa Rosa de Lima patrona de América y Filipinas. Foto: Dreamstime

PUEDES VER: Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

lr.pe

¿Qué país de Asia venera a Santa Rosa de Lima y por qué fue nombrada su patrona?

Filipinas es el país asiático que venera a Santa Rosa de Lima como patrona. Esta designación está vinculada a la expansión del catolicismo en la región durante la época colonial española y al reconocimiento de su vida ejemplar, entregada a Dios, a la oración y a las obras de caridad.

El papa Clemente X la canonizó en 1671, no solo nombrándola patrona de América, sino también de Filipinas e Indias Occidentales. La devoción, los sacrificios físicos que realizó por los pecados ajenos y los milagros que obró la elevaron como modelo de santidad para miles de creyentes en diversas partes del mundo.

PUEDES VER: China presenta el primer chip 6G universal con internet 5.000 veces más rápido que en EE. UU. y más de 100 Gbps de velocidad

lr.pe

El legado de Santa Rosa de Lima: su influencia en la cultura Filipina

La devoción a Santa Rosa de Lima en Filipinas se manifiesta en varias ciudades y municipios que llevan su nombre. Estos lugares se han convertido en centros de reunión para los fieles, donde se organizan festividades religiosas, procesiones y novenas que atraen tanto a locales como a visitantes de otras regiones, interesados en conocer su vida y legado.

Escuelas, parroquias y comunidades religiosas rinden homenaje a su memoria, resaltando sus enseñanzas, su dedicación al cuidado de los enfermos y su labor educativa. De esta manera, su influencia cultural y espiritual continúa viva, manteniendo un vínculo significativo entre Filipinas y Perú a través de la veneración de Santa Rosa de Lima.

Notas relacionadas
Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

LEER MÁS
Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

LEER MÁS
Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

Oposición venezolana sobre posible intervención de Estados Unidos: "El régimen es el verdadero peligro, la amenaza real"

LEER MÁS
Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

Sudamérica se convertiría en la mayor potencia petrolera del mundo, no solo con Venezuela: superaría al Medio Oriente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota