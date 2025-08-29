HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Castillo de Chancay ofrece entradas gratuitas este 30 y 31 de agosto por feriado de Santa Rosa de Lima: requisitos y cómo acceder

Las puertas del Castillo de Chancay estarán abiertas de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., donde los visitantes podrán participar en recorridos temáticos y disfrutar de diversas atracciones familiares durante el feriado por Santa Rosa de Lima.

Revisa los requisitos y conoce si calificas para disfrutar de esta experiencia familiar en el Castillo de Chancay.
En conmemoración del feriado de Santa Rosa de Lima, el Castillo de Chancay ha informado de una promoción. Los días 30 y 31 de agosto, el ingreso será gratuito para las personas llamadas Rosa y para quienes hayan cumplido años en el mes de agosto.

En ese sentido, es importante mencionar que las actividades se realizarán de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. durante los dos días. Esto permite a las personas escoger entre el sábado y el domingo para participar y disfrutar de este beneficio durante el feriado próximo.

Así puedes acceder al beneficio de la entrada gratuita por el feriado de Santa Rosa de Lima en el Castillo de Chancay

Para acceder a la promoción, las personas con el nombre Rosa o que hayan cumplido años en agosto deben registrarse a través de WhatsApp al número 944574095 (contacto del Castillo de Chancay) para solicitar un cupón, mismo que deben mostrar para acceder a la entrada gratuita.

En el lugar, los visitantes tienen la opción de participar en tres recorridos temáticos: el Tour de los Exploradores del Mundo, el Tour de los Guardianes del Rey y el Tour de los Viajeros del Tiempo. Estos recorridos exploran diferentes épocas y culturas. Además, se ofrecen otras atracciones como la Casa del Terror y el vestidor de Trajes Medievales.

Castillo de Chancay: actividades a desarrollar este 30 y 31 de agosto por el feriado de Santa Rosa de Lima

Las actividades por el feriado de Santa Rosa de Lima en el Castillo de Chancay incluyen un show infantil con música y baile. Habrá zonas de juego en Castilandia con atracciones como juegos inflables, un laberinto de pelotas, un toro mecánico, autos chocones y tiro al blanco.

Cabe señalar que el propósito de estas actividades es entretener a los niños, acercarlos a la historia local, fomentar el turismo y reforzar la identidad de la comunidad que acusa a este establecimiento con motivo de la conmemoración de la festividad religiosa antes mencionada.

