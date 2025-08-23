HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Datos LR

Santa Rosa de Lima: ¿cuál fue su verdadero nombre y dónde nació la patrona del Perú y de América?

Santa Rosa de Lima, nacida en Lima en 1586, es recordada por su dedicación a los necesitados y su vida de servicio. Fue canonizada en 1671, convirtiéndose en la primera Santa del Nuevo Mundo.

Santa Rosa de Lima es considerada patrona del Perú y de América.
Santa Rosa de Lima es considerada patrona del Perú y de América. | Foto: Composición LR/Andina.

Santa Rosa de Lima, se conmemora cada 30 de agosto, y es considera fecha feriada dentro del calendario peruano. Esto debido a la devoción de millones de creyentes, quienes durante esta fecha la veneran. Incluso pasa fronteras y también es recordada en diversos países de cada continente.

Por lo que, es importante conocer parte de la historia de Santa Rosa de Lima, Patrona del Perú y de la Policía Nacional del Perú. Su verdadero nombre fue Isabel Flores de Oliva, fue la décima de los trece hijos que tuvo la familia Flores de Oliva, que tuvo origen español y quienes eran nobles afincados en el Perú.

PUEDES VER: ¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

lr.pe

Santa Rosa de Lima: historia de la patrona del Perú y América

Desde pequeña, Isabel fue apodada 'Rosa', debido a su belleza, según lo menciona el portal Vatican News, así la llamaba su mamá, aunque también existen versiones en la que, las criadas de ese entonces, la apodaron así.

Bajo el nombre de Rosa, recibió la confirmación y a los 20 años, vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo: como Santa Catalina de Siena. Durante su vida se resalta su gran amor por los más necesitados, precisamente, usó la casa de sus padres como albergue donde asistían niños y ancianos abandonados.

Tras su muerte, y años después, fue beatificada por el Papa Clemente IX y canonizada tres años más tarde.

¿Dónde nació Santa Rosa de Lima?

Santa Rosa de Lima, nació el 20 de abril del año 1586 en la ciudad Lima y murió el 23 de agosto del año 1617. Es la primera Santa canonizada del Nuevo Mundo y es la patrona del Perú, de América, de las Indias y de Filipinas. Es invocada como patrona de los floristas y jardineros, contra las erupciones volcánicas y en caso de heridas o para solucionar conflictos familiares.

Notas relacionadas
¿Se suspenderán las clases escolares este viernes 29 de agosto por el Día de Santa Rosa de Lima? Esto es lo que se sabe

¿Se suspenderán las clases escolares este viernes 29 de agosto por el Día de Santa Rosa de Lima? Esto es lo que se sabe

LEER MÁS
¿Habrá feriado largo del 28 al 31 de agosto en Perú? Esto dice El Peruano sobre los días no laborables

¿Habrá feriado largo del 28 al 31 de agosto en Perú? Esto dice El Peruano sobre los días no laborables

LEER MÁS
¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

¿Es feriado o día no laborable el viernes 29 de agosto? Esto aclara la ley publicada en El Peruano

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

LEER MÁS
La fórmula matemática para calcular cuándo metros tiene 1 milla: es utilizada en Estados Unidos como unidad de medición

La fórmula matemática para calcular cuándo metros tiene 1 milla: es utilizada en Estados Unidos como unidad de medición

LEER MÁS
La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

LEER MÁS
¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

¿Cómo hallar la mitad de dos más dos? Aplica esta fórmula matemática para resolver este curioso acertijo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Datos LR

¿Cómo hallar cuántos centímetros y metros hay en una pulgada?: Así puedes calcularlo

La fórmula matemática para calcular cuándo metros tiene 1 milla: es utilizada en Estados Unidos como unidad de medición

La popular frase del siglo XX utilizada en películas, telenovelas y caricaturas de Estados Unidos hasta la actualidad

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota