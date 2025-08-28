HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay
El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     El 'Monstruo' será extraditado desde Paraguay     
Sociedad

Entradas gratis en el Parque de las Leyendas el 30 y 31 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y cómo obtenerlas?

El Parque de las Leyendas ofrecerá ingreso gratuito a adultos mayores de 60 años que presenten su DNI este 30 y 31 de agosto en sus sedes de San Miguel y Huachipa, por festividades religiosas.

Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito a adultos mayores este fin de semana
Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito a adultos mayores este fin de semana | Composición LR | Andina

El Parque de las Leyendas anunció que este sábado 30 y domingo 31 de agosto las personas mayores de 60 años podrán ingresar de manera gratuita tanto a la sede de San Miguel como a la de Huachipa.

Durante su visita, los adultos mayores podrán disfrutar de diversas actividades artísticas organizadas en el marco de la festividad religiosa en honor a Santa Rosa de Lima y también como parte de la reciente conmemoración del Día del Adulto Mayor.

PUEDES VER: Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

lr.pe

Ingreso gratis al Parque de las Leyenda: requisitos y horarios

El acceso gratuito a las instalaciones del Parque de las Leyendas está dirigido a todas las personas que tengan 60 años a más, edad a partir de la cual se les considera adultos mayores en la tarifa regular. Para hacer uso de este beneficio, los visitantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) válido al momento de ingresar.

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo, incluidos feriados, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.. El costo regular de las entradas es de S/ 18 para adultos y S/ 10 para niños de 3 a 12 años.

Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito para adultos mayores este fin de semana. Foto: Parque de las Leyendas.

Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito para adultos mayores este fin de semana. Foto: Parque de las Leyendas.

PUEDES VER: Reaperturan tránsito en Vía Evitamiento tras cierre por paso de vehículos oficiales: pasajeros y vehículos quedaron varados

lr.pe

Actividades por festividades en el Parque de las Leyendas: programación en San Miguel y Huachipa

Programación en San Miguel

El sábado 30 de agosto, a las 12:00 m., se llevará a cabo la celebración en honor a Santa Rosa de Lima en Villa Carmelo, donde los asistentes podrán dejar sus cartas con peticiones y agradecimientos.

El domingo 31, desde las 2:30 p.m., el público disfrutará de presentaciones de danzas y de la actuación de una orquesta digital en el patio central, cerrando las actividades de la sede de San Miguel.

Programación en Huachipa

El sábado 30, a partir de las 11:00 a.m., se escenificarán pasajes de la vida de Santa Rosa de Lima, destacando su fe y su compromiso con los más necesitados. Ese mismo día, se realizará un taller participativo, en el que los visitantes escribirán sus cartas de peticiones para depositarlas en un espacio simbólico inspirado en el tradicional Pozo de los Deseos, ubicado en la explanada de Lobos.

El domingo 31, a las 2:00 p.m., se presentarán danzas y una orquesta que animará la explanada, dando cierre a las celebraciones en la sede de Huachipa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

LEER MÁS
Fiestas Patrias en el Parque de las Leyendas: conciertos, talleres y shows gratis este 28 y 29 de julio

Fiestas Patrias en el Parque de las Leyendas: conciertos, talleres y shows gratis este 28 y 29 de julio

LEER MÁS
Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis por Fiestas Patrias este 28 y 29 de julio: ¿para quiénes?

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis por Fiestas Patrias este 28 y 29 de julio: ¿para quiénes?

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

LEER MÁS
Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación

LEER MÁS
Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

Comas: Niña de 6 años muere tras caer del piso 16 en condominio en El Retablo

LEER MÁS
Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

Extorsionador se lesiona la mano tras detonar explosivo antes de tiempo en farmacia de Comas

LEER MÁS
Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

Ladrones se hicieron pasar como censistas para robar S/100.000 en una tienda en Cajamarca: cámaras grabaron todo

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Sociedad

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Gobierno aprueba extradición de el 'Monstruo' desde Paraguay, pese a no haber sido localizado por Interpol

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota