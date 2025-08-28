Entradas gratis en el Parque de las Leyendas el 30 y 31 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y cómo obtenerlas?
El Parque de las Leyendas ofrecerá ingreso gratuito a adultos mayores de 60 años que presenten su DNI este 30 y 31 de agosto en sus sedes de San Miguel y Huachipa, por festividades religiosas.
- Intenso tráfico en la Vía Evitamiento: cierran entrada a Línea Amarilla y dejan vehículos varados
- El 'Monstruo' deberá cumplir condena en Perú: Gobierno aprueba extradición de Erick Moreno desde Paraguay
El Parque de las Leyendas anunció que este sábado 30 y domingo 31 de agosto las personas mayores de 60 años podrán ingresar de manera gratuita tanto a la sede de San Miguel como a la de Huachipa.
Durante su visita, los adultos mayores podrán disfrutar de diversas actividades artísticas organizadas en el marco de la festividad religiosa en honor a Santa Rosa de Lima y también como parte de la reciente conmemoración del Día del Adulto Mayor.
PUEDES VER: Gobierno peruano aprueba extradición de Erick Moreno, el 'Monstruo', sin conocer su ubicación
Ingreso gratis al Parque de las Leyenda: requisitos y horarios
El acceso gratuito a las instalaciones del Parque de las Leyendas está dirigido a todas las personas que tengan 60 años a más, edad a partir de la cual se les considera adultos mayores en la tarifa regular. Para hacer uso de este beneficio, los visitantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) válido al momento de ingresar.
El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo, incluidos feriados, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.. El costo regular de las entradas es de S/ 18 para adultos y S/ 10 para niños de 3 a 12 años.
Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito para adultos mayores este fin de semana. Foto: Parque de las Leyendas.
PUEDES VER: Reaperturan tránsito en Vía Evitamiento tras cierre por paso de vehículos oficiales: pasajeros y vehículos quedaron varados
Actividades por festividades en el Parque de las Leyendas: programación en San Miguel y Huachipa
Programación en San Miguel
El sábado 30 de agosto, a las 12:00 m., se llevará a cabo la celebración en honor a Santa Rosa de Lima en Villa Carmelo, donde los asistentes podrán dejar sus cartas con peticiones y agradecimientos.
El domingo 31, desde las 2:30 p.m., el público disfrutará de presentaciones de danzas y de la actuación de una orquesta digital en el patio central, cerrando las actividades de la sede de San Miguel.
Programación en Huachipa
El sábado 30, a partir de las 11:00 a.m., se escenificarán pasajes de la vida de Santa Rosa de Lima, destacando su fe y su compromiso con los más necesitados. Ese mismo día, se realizará un taller participativo, en el que los visitantes escribirán sus cartas de peticiones para depositarlas en un espacio simbólico inspirado en el tradicional Pozo de los Deseos, ubicado en la explanada de Lobos.
El domingo 31, a las 2:00 p.m., se presentarán danzas y una orquesta que animará la explanada, dando cierre a las celebraciones en la sede de Huachipa.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.