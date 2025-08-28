Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito a adultos mayores este fin de semana | Composición LR | Andina

El Parque de las Leyendas anunció que este sábado 30 y domingo 31 de agosto las personas mayores de 60 años podrán ingresar de manera gratuita tanto a la sede de San Miguel como a la de Huachipa.

Durante su visita, los adultos mayores podrán disfrutar de diversas actividades artísticas organizadas en el marco de la festividad religiosa en honor a Santa Rosa de Lima y también como parte de la reciente conmemoración del Día del Adulto Mayor.

Ingreso gratis al Parque de las Leyenda: requisitos y horarios

El acceso gratuito a las instalaciones del Parque de las Leyendas está dirigido a todas las personas que tengan 60 años a más, edad a partir de la cual se les considera adultos mayores en la tarifa regular. Para hacer uso de este beneficio, los visitantes deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) válido al momento de ingresar.

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo, incluidos feriados, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.. El costo regular de las entradas es de S/ 18 para adultos y S/ 10 para niños de 3 a 12 años.

Parque de las Leyendas ofrece ingreso gratuito para adultos mayores este fin de semana. Foto: Parque de las Leyendas.

Actividades por festividades en el Parque de las Leyendas: programación en San Miguel y Huachipa

Programación en San Miguel

El sábado 30 de agosto, a las 12:00 m., se llevará a cabo la celebración en honor a Santa Rosa de Lima en Villa Carmelo, donde los asistentes podrán dejar sus cartas con peticiones y agradecimientos.

El domingo 31, desde las 2:30 p.m., el público disfrutará de presentaciones de danzas y de la actuación de una orquesta digital en el patio central, cerrando las actividades de la sede de San Miguel.

Programación en Huachipa

El sábado 30, a partir de las 11:00 a.m., se escenificarán pasajes de la vida de Santa Rosa de Lima, destacando su fe y su compromiso con los más necesitados. Ese mismo día, se realizará un taller participativo, en el que los visitantes escribirán sus cartas de peticiones para depositarlas en un espacio simbólico inspirado en el tradicional Pozo de los Deseos, ubicado en la explanada de Lobos.

El domingo 31, a las 2:00 p.m., se presentarán danzas y una orquesta que animará la explanada, dando cierre a las celebraciones en la sede de Huachipa.

