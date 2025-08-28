El 'Monstruo' cumplirá condena en Perú: aprueban extradición de Erick Moreno desde Paraguay
Alias el 'Monstruo' será trasladado al Perú para cumplir condena por robo agravado, según la Resolución Suprema N°169-2025-JUS publicada este jueves en El Peruano.
El 'Monstruo' cumplirá condena en Perú | Composición LR
El Poder Ejecutivo aprobó la extradición desde Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández. Según la Resolución Suprema N°169-2025-JUS, publicada este jueves en El Peruano, alias el 'Monstruo' cumplirá en el Perú la condena que pesa en su contra por el delito de robo agravado.