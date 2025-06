Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', extorsionaba desde el extranjero. El dominical Cuarto Poder reveló uno de los audios en donde el cabecilla de 'Los Injertos de Cono Norte' pedía a una de sus víctimas el pago de grandes sumas de dinero a cambio de una presunta "protección".

"Te manda este audio 'El Monstruo' compadre. Mira Jhon, práctico acá. Cumple tu palabra con Christopher (alias 'velita') porque él es la persona indicada que te está escribiendo, ya. No te dejes estafar por hu..., por gente oportunista que no matan pero ni una pulga, ni un perro matan. Y espero que este audio no llegue a otras manos, sino ya las consecuencias van a ser distintas conmigo por si acaso", se le escucha decir a 'El Monstruo', se le escucha decir en el audio.

En el reportaje de Cuarto Poder se revela que el delincuente Erick Moreno Hernández, 'El Monstruo', no deja de llevar a cabo actos ilícitos desde el exterior. El sujeto dirigía su organización criminal para amenazar a empresarios de transporte en Lima Norte con audios y llamadas desde el lugar en donde se encontraba. Ante ello, las víctimas, como la empresa de transporte Nueva América, accedían al pago por temor a ser asesinados.

Según la investigación del dominical, la compañía Nueva América realizó el pago de S/20.000 a nombre de Julio Antonio Corzo Aroni, presunto receptores de dinero de la red criminal. Este sujeto es una de las personas que se encarga de recibir los depósitos por extorsión.

Red criminal de 'El Monstruo' movía más de S/500.000

Los agentes de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) lograron identificar a las personas que realizaban múltiples transferencias bancarias tras recibir los pagos de las víctimas. Según la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía, se diseñó un mecanismo para evitar que reconozca el origen ilícito del dinero.

Una de las mujeres que habría participado en este acto ilícito es Geraldine Medrano, quien se encargó de enviar remesas desde abril de 2025 a Bolivia y Paraguay, destino donde se encontraba 'El Monstruo'. Así como ella, al menos 25 personas realizaban la misma acción. Otra de las personas que habría realizado transferencias por encargado de 'El Monstruo' es Daniela Gutiérrez. Según Cuarto Poder, un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Gutiérrez recibió 17 depósitos en su cuenta bancaria por un total de S/8.050 y 171 transferencias nacionales por más de S/182.000, cifra que no podría justificar.

Asimismo, el dominical precisa que Josety Medrano Elías, hermana de Geraldine Medrano realizó 24 transferencias a Daniela Gutiérrez por un monto mayor a los S/87.000. Además, señala que Gutiérrez recibió, en marzo de 2025, 692 transferencias que en total suman más de S/48.000 y llevó a cabo 2763 transferencias por S/43.263.

"Acá hay dos facciones, la primera son los extorsionadores y la segunda son las cuentas receptoras del dinero. Más de S/500.000 enviado desde Perú a los países en donde se encontraba Erick Moreno", declaró Edwin Velásquez, fiscal provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.

También, otra de las mujeres que pertenecería a la red criminal sería Claren Grace Bados, quien habría asumido el rol de 'cajera principal' de la banda. Ante ello, las autoridades ya realizan las investigaciones del delito de lavado de activos y extorsión agravada en contra de los involucrados.

