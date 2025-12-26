Dos menores de edad fueron halladas en estado de inconsciencia en un lugar desolado en Carabayllo. | Composición LR

La madrugada de este 25 de diciembre, un grupo de hombres habría secuestrado y dopado a al menos cuatro niñas, con el fin de abusar sexualmente de ellas. A pesar de que la madre de una de ellas intentó denunciar la desaparición en la comisaría de El Progreso en Carabayllo, no habría recibido atención inmediatamente por parte de las autoridades.

Horas más tarde, la señora encontró a las niñas, entre ellas su hija de 12 años, en estado de inconsciencia en un terreno desolado del distrito, con lesiones que indican una posible violación. Este viernes 26, los efectivos policiales detuvieron a los sujetos (entre adolescentes y adultos) que serían los principales sospechosos. Sin embargo, según denuncia la madre, hasta el cierre de la nota, no ha sido atendida por la PNP.

Denuncian inacción de la PNP en la comisaría de El Progreso

La madre de una de las niñas, de 12 años, indicó que la madrugada del jueves, las menores se encontraban jugando en la calle, en las afueras del Mercado de Carabayllo, donde ella trabaja. Alrededor de las 2:00 a. m., ella y otros comerciantes que celebraban la Navidad alertaron que las menores ya no se encontraban allí.

En las próximas horas, la señora se dirigió a la comisaría de El Progreso para presentar la denuncia por desaparición, ya que su hija no volvía. Sin embargo, asegura que no fue atendida por la policía. ''He buscado por mis propios medios. Me dijeron que tenía que esperar 24 horas. Igual vine, pero no me han ayudado. Solo me dijeron 'Me avisa si la encontraron'. Acá (en la comisaría de El Progreso) no hay ni un fiscal'', indicó al medio local Carabayllo Al Día.

La madre, desperada, continuó la búsqueda con ayuda de su pareja y el padre de su menor. Según su testimonio, un señor le dijo que busque en una zona alejada, llamada El Trébol, donde siempre se cometerían agresiones contra menores de edad. ''Había cuatro niñas, dos eran venezolanas. Las hemos encontrado en un estado...'', indicó, y detalló que las menores habrían ingerido bebidas alcohólicas adulteradas. De inmediato fueron trasladadas al Hospital de Collique, donde permanecen bajo observación médica.

Presuntos atacantes ya tenían antecedentes

La madre de familia indicó que la policía ha detenido a un grupo de hombres. Algunos de ellos tenían de entre 14 y 16 años, según indicó, y otros serían adultos de 30 años en adelante. Según mencionaron algunos vecinos, uno de los menores ya tenía antecedentes por robo. Incluso, una señora mostró un vídeo de cámaras de seguridad donde se ve a un joven robando un teléfono.

Por último, la señora, quien se encuentra en las afueras de la comisaría, indicó que las madres de uno de los jóvenes detenidos la atacaron por encararles. ''Me ha agredido la familia de uno de los menores. Tratando de defender lo indefendible. Una me dañó el rostro'', señaló, con una herida visible en las mejillas.

Los familiares pidieron la intervención de las autoridades y exigieron la presencia del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público para que se tomen acciones inmediatas y se garantice justicia y protección a las menores. Se desconoce el paradero de las otras dos niñas de nacionalidad venezolana.

