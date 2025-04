Extorsión fuera de Perú. Un reciente informe de Panorama ha destapado la cruda realidad que atravesaban comerciantes peruanos, bolivianos y paraguayos que llegaban a tierras brasileñas en busca de nuevas oportunidades, pues se convirtieron en víctimas de la extorsión, el cobro de cupos y las continuas amenazas por parte del criminal más buscado del país: El Monstruo.

El violento enfrentamiento a balazos en una zona residencial en Brasil tenía como objetivo atrapar a alias 'El Monstruo'. De acuerdo a la información que manejaba la policía brasileña, hubo muchos indicios de que Erick Moreno se encontraba en el lugar. No obstante, habría logrado escapar de las fuerzas del orden. Recientemente, se conoció cuál era el motivo por el que aliados del extorsionador se encontraban en este país. El clan 'Los Guevara' tenía bajo amenaza a varios comerciantes en Brasil.

'Los Guevara' mantenían amenazados a comerciantes peruanos, bolivianos y paraguayos en Brasil

De acuerdo al testimonio de una de las víctimas de extorsión, el clan delictivo denominado 'Los Guevara' mantenía bajo amenaza a diferentes comerciantes en Sao Paulo, quienes provenían de Perú, Bolivia y Paraguay. Las víctimas llevaban años trabajando en Brasil cuando sus actividades se vieron interrumpidas por este grupo de criminales que planeaba ampliar su organización hacia el extranjero tras la orden de alias 'El Monstruo'.

"Por lo que ellos mismos hablaban cuando de comunicaban con nosotros. Nos decían que tenían una cantidad de gente que trabajaba para ellos acá en Brasil", empezó diciendo un comerciante que había laborado en dicho país por varios años. "Nos empezaron a decir que nosotros tenemos que empezar a pagar un cupo como se paga en todo lado. Todo peruano, boliviano y paraguayo que venga a Brasil tienen que pagar", acotó.

Tras ello, la víctima expresó su incertidumbre frente a este escenario, pues era la primera vez que estaba recibiendo amenazas de parte de extorsionadores ligados a 'Los Injertos del Cono Norte'. "Hasta ese momento no entendíamos por qué teníamos que pagarles si nosotros estábamos trabajando a base de nuestro esfuerzo", puntualizó el ciudadano, quien mantiene su identidad en el anonimato.

Represalias contra quienes se negaban a pagar cupo

Si perturbar la tranquilidad de comerciantes en el extranjero no fuera suficiente, los extorsionadores realizaban videollamadas a sus víctimas en donde aparecía el propio 'Monstruo', el criminal más buscado del Perú. "Yo no sé cómo se han averiguado nuestros datos, pero nos sacaron información de nuestras casas, en dónde vivíamos y que iban a proceder, lamentablemente, contra nuestras familias si nosotros no pagábamos", sostuvo uno de los agraviados.

Ante este panorama de incertidumbre, los comerciantes tomaron acción y dejaron sus emprendimientos en Brasil a fin de que los 'Guevara' no atenten contra sus vidas o la de sus familiares. "¿De qué vale que estemos trabajando si nos matan al día siguiente?", precisó el comerciante víctima de extorsión en Brasil.

Cabe resaltar que, tras el enfrentamiento a balazos entre la policía brasileña y los miembros de este clan, Jhan Paúl Guevara Dávalos, líder de 'Los Guevara', fue abatido. En tanto, Jhan Pier Guevara, cómplice de 'El Monstruo', está detenido.

