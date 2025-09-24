No mostró resistencia ante la policía de Paraguay. Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' fue finalmente detenido fuera del país tras meses de seguimiento por autoridades de diferentes países. En medio de su detención, el criminal más buscado del Perú lanzó acusaciones contra la Policía Nacional del Perú, mencionando que son "corruptos y que a él se le acusa de todo", según detalló el periodista paraguayo, Ivan Leguizamón.

Nota en desarrollo.