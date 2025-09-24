La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"
Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', acusó directamente a las autoridades peruanas tildándolas de corruptas durante su intervención en Paraguay.
- Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025
- Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu
No mostró resistencia ante la policía de Paraguay. Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo' fue finalmente detenido fuera del país tras meses de seguimiento por autoridades de diferentes países. En medio de su detención, el criminal más buscado del Perú lanzó acusaciones contra la Policía Nacional del Perú, mencionando que son "corruptos y que a él se le acusa de todo", según detalló el periodista paraguayo, Ivan Leguizamón.
Nota en desarrollo.