Sociedad

Cae 'Chiki', el presunto armero del 'Monstruo', en Carabayllo: implicado en asesinato de vigilante en Lima Norte

De acuerdo con el coronel, Juan Carlos Montúfar, el detenido alias 'Chiki' habría participado activamente del asesinato de un vigilante de un mercado en el distrito de Carabayllo.

Alias Chiki es sindicado de ser el presunto brazo armado de la organización criminal de Erick Moreno Hernández. Foto: Composición LR
Alias Chiki es sindicado de ser el presunto brazo armado de la organización criminal de Erick Moreno Hernández. Foto: Composición LR

En horas de la madrugada de este 18 de agosto, la Policía Nacional capturó a Juan Carlos Aguirre Espuma (39), alias 'Chiki', quien es sindicado por ser el presunto brazo armado de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderada por Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'.

El operativo policial estuvo a cargo del coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, y tuvo lugar en una vivienda ubicada en la cuadra 9 de la avenida Metropolitana, en el distrito de Carabayllo, donde se incautó un arsenal de armas destinadas a ataques contra empresas y negocios en Lima Norte.

lr.pe

Capturan a alias 'Chiki', presunto implicado en asesinato de vigilante en Carabayllo

De acuerdo con el coronel Juan Carlos Montúfar, alias 'Chiki' estaría vinculado a la organización criminal de Erick Moreno, pues la investigación policial reveló conversaciones a través de teléfonos celulares. "Definitivamente, el 'Monstruo' estaría hablando en unos audios que hemos obtenido. Le comenta a otro criminal que este sujeto (chiki) estaba trasladando todo esto (las armas) para realizar la vuelta (actos de sicariato)", sostuvo el coronel.

En tanto, la Policía Nacional precisó que las armas encontradas son usadas para distintos actos de sicariato. Durante el operativo se incautó ocho armas de fuego, municiones para armas de largo alcance y artefactos explosivos. Además, Montúfar acotó que alias 'Chiki' estaría implicado en el reciente asesinato de un vigilante de un mercado en Carabayllo.

"Por la información recabada hasta el momento, sería el que habría participado activamente en el asesinato a este vigilante", añadió el coronel para la prensa. En tanto, se conoció que 'Chiki' estaba a punto de encontrarse con un presunto sicario en horas de la madrugada antes de ser capturado.

lr.pe

Coordinaciones vía WhatsApp entre alias 'Chiki' y el 'Monstruo'

Erick Hernández, alias el 'Monstruo', coordinaba los actos delictivos con Juan Carlos Aguirre Espuma a través de conversaciones por WhatsApp. "Hola, hermanito, qué tal. Buenas. Mañana va a ir 'Chiki' ah. Va a estar tempranito, hermano, por favor", se le escucha decir al cabecilla de Los Injertos del Cono Norte en un audio revelado por la Policía Nacional.

"Ahora hay que movernos a otra ubicación, se ha movido el peso. En esa ubicación que te he mandado ahí es su casa, vamos a esperarle y que es hasta las 9", se escucha decir a Chiki en otro audio difundido por las autoridades.

