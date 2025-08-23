HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Política

Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Dina Boluarte nombró a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos

Santiváñes regresa al Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.
Santiváñes regresa al Consejo de Ministros. Foto: Presidencia.

Juan José Santiváñez vuelve a integrar el Consejo de Ministros. Este sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte lo nombró como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El pasado 17 de abril, la mandataria recicló a Santiváñez en su Gobierno, luego de que este fuera censurado por el Congreso ante el incremento de la inseguridad.

De esta manera, Santiváñez pasó a liderar la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, la misma que se encargaba de elaborar la agenda de Boluarte, así como establecer coordinaciones con instancias competentes para la obtención de información sobre el estado situacional de las políticas nacionales

Notas relacionadas
Dina Boluarte tomará este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno

Dina Boluarte tomará este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno

LEER MÁS
Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

Martín Vizcarra culpa a Dina Boluarte por su traslado al penal de Ancón II: "La junta me dijo que era por decisión política"

LEER MÁS
Ley Chlimper 2.0: trabajadores y gremios agrarios exigen a Dina Boluarte que observe la norma

Ley Chlimper 2.0: trabajadores y gremios agrarios exigen a Dina Boluarte que observe la norma

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte tomará este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno

Dina Boluarte tomará este sábado juramento a nuevos ministros: ceremonia se realizará en Palacio de Gobierno

LEER MÁS
Dina Boluarte EN VIVO: presidenta toma juramento a nuevos ministros desde Palacio de Gobierno

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta toma juramento a nuevos ministros desde Palacio de Gobierno

LEER MÁS
Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

Fuerzas Armadas de Colombia ingresan a Perú y detienen a consejero regional de Loreto

LEER MÁS
Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Francia y Suecia por la compra de 24 cazas

LEER MÁS
Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

Martín Vizcarra fue trasladado al penal Ancón II para cumplir prisión preventiva

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota