Juan José Santiváñez es el nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara

Juan José Santiváñez vuelve a integrar el Consejo de Ministros. Este sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte lo nombró como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Enrique Alcántara.

El pasado 17 de abril, la mandataria recicló a Santiváñez en su Gobierno, luego de que este fuera censurado por el Congreso ante el incremento de la inseguridad.

De esta manera, Santiváñez pasó a liderar la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, la misma que se encargaba de elaborar la agenda de Boluarte, así como establecer coordinaciones con instancias competentes para la obtención de información sobre el estado situacional de las políticas nacionales