Sociedad

La confesión del brazo armado del ‘Monstruo’, hallado con fusiles y arsenal de guerra: "Solamente lo he guardado"

La Policía capturó a Paolo Yosimar Ramírez (21), alias 'Piraña', en Carabayllo con fusiles y explosivos. Su madre, actualmente en prisión, mantendría vínculos con el 'Monstruo'.

Capturan a 'Piraña', presunto brazo armado de 'El Monstruo', con arsenal en Carabayllo
Capturan a 'Piraña', presunto brazo armado de 'El Monstruo', con arsenal en Carabayllo | Composición LR | Captura América

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a Paolo Yosimar Ramírez Bernal, de 21 años, alias 'Piraña', presunto brazo armado de 'El Monstruo'. El joven fue detenido en Carabayllo en posesión de una gran cantidad de armas de fuego de largo alcance. Durante su detención, confesó que recibía 100 soles diarios por resguardar el armamento en su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Raúl Porras Barrenechea.

Según las autoridades, Piraña tenía la función de fijar objetivos para extorsiones y sicariato. En su poder se encontraron seis fusiles, una escopeta de retrocarga, una pistola Glock abastecida con seis cartuchos, así como municiones de distintos calibres. Además, en el lugar se hallaron tres artefactos explosivos de uso civil, una carga explosiva y un automóvil.

PUEDES VER: El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

lr.pe

'Piraña' custodiaba armas de 'El Monstruo' por S/100 diarios

De acuerdo con la investigación policial, este sujeto mantenía comunicación constante con Erick Moreno Hernández, alias 'Monstruo', por quien el Gobierno peruano ofrece S/1 millón por información. Además, las autoridades señalaron que 'Piraña' refugiaba en su inmueble a otros integrantes de Los Injertos del Cono Norte, banda liderada por Moreno.

Durante su declaración ante la Policía, alias Piraña afirmó que recibía “100 soles por día” por custodiar un arsenal. Al ser consultado sobre la propiedad de los fusiles, respondió que eran del “M” y, al precisar quién era, dijo sin rodeos: “El Monstruo”.

“Solamente los he guardado. Nadie me ha contratado, sino que me los entregaron y yo los custodio por días”, añadió, señalando que había recibido 100 soles y que había mantenido las armas durante cuatro días.

PUEDES VER: Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

lr.pe

Familia de 'Piraña' vinculada a “El Monstruo”

La familia de Ramírez Bernal tendría un vínculo con EL 'Monstruo', pues una imagen de 'La Diabla', identificada como Paola Bernal Gonzáles, madre del joven de 21 años, lo muestra al costado de Erick Moreno en una cevichería. En la misma foto aparece alias 'Piraña', lo que, según la Policía, evidencia la cercanía que mantenían.

Las autoridades señalan que la mujer era el brazo operativo deL 'Monstruo' y actualmente se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario por los delitos de marcaje y reglaje.

A sus 21 años, Paolo Ramírez reconoció tener antecedentes penales por robo agravado, indicando que fue detenido cuando tenía 18 años. Respecto a la casa donde se encontraron las armas, señaló que pertenecía a su madre. Al ser consultado sobre si ella sabía lo que hacía, simplemente movió la cabeza y dijo: “Mi mamá no está acá”.

