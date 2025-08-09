HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre de Erick Moreno, alias el ‘Monstruo’, cumplirá 36 meses de arresto domiciliario en su casa de Carabayllo

El Poder Judicial dictó 36 meses de detención domiciliaria para Martina Esther Hernández, madre del líder criminal ‘Monstruo’, mientras siguen las investigaciones contra la organización Los Injertos del Cono Norte.

El Poder Judicial dictó 36 meses de detención domiciliaria contra Martina Esther Hernández de la Cruz (57), madre de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. La medida se adoptó tras ser sindicada como pieza clave dentro de la red delictiva liderada por su hijo, mientras continúan las investigaciones en su contra.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dispuso que la procesada cumpla la medida en su vivienda de Carabayllo, con vigilancia electrónica en reemplazo de la custodia policial. La decisión se tomó luego de que la defensa de Hernández de la Cruz argumentara que padece una discapacidad severa.

Martina Hernández cumplía prisión preventiva desde junio pasado en la carceleta del Poder Judicial del Callao. Sin embargo, su defensa logró que se le otorgara la detención domiciliaria, alegando que su salud le impide realizar actividades diarias. Para sustentar el pedido, presentaron un certificado médico del Ministerio de Salud que no pudo ser desvirtuado por el Ministerio Público.

Por su parte, la Fiscalía rechazó la resolución y anunció que apelará la decisión para que se revoque la detención domiciliaria y se mantenga la prisión preventiva. Mientras tanto, la acusada declaró su inocencia: “Soy inocente de todos los cargos que me están imputando (…) Me pongo a prueba a cualquier examen médico para que se verifique mi fractura”, afirmó durante la audiencia.

Captura de madre del 'Monstruo' y otros miembros de los Injertos del Cono Norte

La madre del ‘Monstruo’ fue capturada el pasado 3 de junio durante un megaoperativo realizado en una vivienda en Ica. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), habría operado mediante un esquema de microtransacciones ilegales, enviando dinero a través de giros a Brasil para sostener a su hijo.

El operativo, que se inició en la madrugada, dejó al menos 27 personas detenidas, entre ellas la madre del líder criminal, su pareja y un suboficial de la PNP, todos presuntamente vinculados a la red delictiva. Para ello, se intervinieron más de 40 inmuebles y tres centros penitenciarios: el penal de Lurigancho, el penal de Huaral y el penal de Mujeres de Chorrillos, incluyendo detenciones en flagrancia.

Tras la excarcelación de Martina, el Poder Judicial le impuso el pago de una caución de 5 mil soles. En el caso denominado Los Injertos del Cono Norte, la autoridad judicial dictó prisión preventiva contra 15 de los 27 detenidos.

