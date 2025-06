Un saludo a la bandera. Pese a que el primer ministro Eduardo Arana anunció, durante su discurso para obtener el voto de confianza del Congreso de la República, que se incrementaría la recompensa por la captura de Erick Moreno Hernández, líder de 'Los Injertos del Cono Norte', uno de los delincuentes más buscados del país, hasta ahora la medida no ha sido formalizada en los canales oficiales del gobierno.

Según el portal de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, el monto aún se mantiene en S/ 500,000 y no en un millón, como señaló quien lidera el gabinete de la presidenta Dina Boluarte. “Elevaremos a un millón de soles la recompensa para quien dé información sobre la ubicación de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’”, afirmó ante el pleno, añadiendo que se fortalecería el equipamiento de PNP para mejorar la capacidad operativa de la institución frente al crimen organizado.

Programa de recompensas del Ministerio del Interior.

Brasil ofrece un millón de reales por captura de alias el 'Monstruo'

En junio de este año, en Brasil, la cifra de recompensa por datos que permitan capturar a Erik Moreno Hernández se elevó a un millón de reales (aproximadamente 700 mil soles). El delincuente, quien según fuentes oficiales de la Policía de inteligencia brasileña, operaría bajo protección del Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal que habría creado una facción llamada "Pececito" en Sao Paulo, vinculada al narcotráfico, extorsiones y lavado de dinero.

En el Perú, el monto estaría establecido en medio millón de soles, pese a que el gobierno anunció su incremento el pasado 12 de junio. Actualmente, el líder criminal es buscado y acusado de los delitos de robo agravado, extorsión y microcomercialización.

Para Nicolás Zevallos Trigoso, exministro del Interior y especialista en crimen organizado, la medida del Ejecutivo es factible; no obstante, la cifra para ese tipo de delitos no ha excedido el monto anunciado por el premier. "No recuerdo que haya estándares de acuerdo al tipo de delito. Lo que sí se es que eso debe ser definido por una comisión", acotó para La República.

En tanto, Ricardo Valdez, director ejecutivo de CHS Alternativo e investigador especializado en temas de trata de personas y economías criminales, señala que la cifra "es inédita para un criminal de este perfil".

"Nunca habíamos tenido una persona asociada con temas de secuestro y extorsión con un monto tan elevado. Lo hemos tenido para las grandes cabezas del terrorismo, pero no para un delincuente como el 'Monstruo', sentenció en diálogo con Panorama.

Ministerio del Interior deberá debatir el anuncio

De ser oficial el anuncio que elevaría la recompensa de alias el 'Monstruo', de medio millón a un millón de soles, esta sería uno de los montos más elevados ofrecidos por el gobierno en los últimos años.

Sin embargo, para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, el momento en el que se comunicó la medida declarada por Arana no habría sido el adecuado. “Me parece demasiado que en un discurso buscando el voto de confianza se anuncie que se duplica el monto. Esto debió comunicarse en otro momento”, señaló.

Para Nicolás Zeballos, una decisión como esta debería ser debatida y expuesta en una comisión previa. "Tocaría consultar si la comisión ya se reunió y qué se dispuso al respecto. La comisión puede recibir una recomendación del monto, el cual suele estar asociado a la peligrosidad y urgencia, pero debe plasmarse en una decisión formal. Tal vez por eso aún no se actualiza", finalizó.

