Sociedad

Detonan explosivo en casa donde la madre del ‘Monstruo’ cumplirá arresto domiciliario en Carabayllo

Un fuerte estruendo fue reportado en la urbanización San Pedro, en Carabayllo, donde Martina Esther Hernández cumplirá 36 meses de arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.

En horas de la madrugada del último fin de semana se reportó un fuerte estruendo en la urbanización San Pedro de Carabayllo, en el inmueble donde Martina Esther Hernández de la Cruz (57), madre de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, deberá cumplir arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica, según dispuso el Poder Judicial.

La detonación causó daños en las ventanas y en la puerta principal de metal, que quedó con un gran agujero en la parte inferior. Esta vivienda había sido consignada por la defensa de Hernández como el lugar donde cumplirá 36 meses de detención domiciliaria, tras argumentar que su estado de salud le impide realizar actividades diarias y sobrellevar una prisión preventiva.

PUEDES VER: Cae 'Chiki', el presunto armero del 'Monstruo', en Carabayllo: implicado en asesinato de vigilante en Lima Norte

Carabayllo: detonan explosivo en inmueble destinado al arresto domiciliario de la madre de ‘El Monstruo’

Algunos vecinos de Carabayllo aseguraron escuchar un fuerte estruendo en la madrugada del sábado 16 de agosto, lo que generó gran alarma en la zona. Agentes de la comisaría de San Pedro aseguraron el área junto a personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX).

De manera preliminar, se conoció que los delincuentes habrían utilizado una bombarda. No se registraron víctimas ni heridos, pero sí graves daños en la infraestructura del inmueble.

Cabe señalar que inicialmente la defensa de Martina Esther Hernández había propuesto su domicilio en la urbanización Santo Domingo de Guzmán, en Ica, para cumplir con el arresto domiciliario. Sin embargo, durante la audiencia se acreditó una nueva dirección en Carabayllo. Según los registros del caso, la propiedad no estaría directamente a nombre de Hernández, sino de un hombre cercano a su entorno familiar.

PUEDES VER: El 'Monstruo' incentivaba a sus sicarios a delinquir con un 1/4 de pollo, según PNP: "Te mando S/36 a tu Yape"

Madre del ‘Monstruo’ cumplirá 36 meses de arresto domiciliario

El Poder Judicial dictó 36 meses de detención domiciliaria contra Martina Esther Hernández de la Cruz. La medida se cumplirá en un inmueble ubicado en Carabayllo, en Lima Norte, lo que genera preocupación entre los residentes debido a la presencia de la banda criminal liderada por su hijo, Erick Moreno, alias 'El Monstruo'.

Sin embargo, el programa Ocurre Ahora reveló que el informe médico presentado para acreditar una supuesta discapacidad severa de Hernández, que le impediría caminar, no cuenta con sustento clínico. El documento fue emitido por el Centro de Salud Los Aquijes, pero las autoridades médicas señalaron que no existe historial de atención de la mujer en sus registros, lo que sugiere una posible falsificación.

La Fiscalía, que inicialmente había solicitado 36 meses de prisión preventiva, rechazó la resolución que le otorgó arresto domiciliario y anunció que apelará. Sostiene que no existen pruebas médicas suficientes que respalden la condición física alegada por Hernández para cambiar la medida restrictiva.

