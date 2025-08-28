El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jossimar Cabrera Cornejo, exesposo y principal sospechoso del asesinato de Sheyla Gutiérrez Rosillo, quien fue hallada sin vida en California, Estados Unidos, luego de ser reportada como desaparecida el pasado 9 de agosto por sus familiares.

El 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima dispuso que la medida de encarcelamiento provisional se aplique con fines de extradición pasiva. El magistrado Óscar Torres Mego adoptó esta decisión luego de que el acusado se entregara a la Interpol Perú y "se acogiera a la extradición solicitada por la justicia estadounidense por los hechos ocurridos el 10 de agosto en California".

Jossimar Cabrera se entrega a Interpol Lima y enfrenta proceso de extradición a EE. UU.

Tras permanecer oculto durante varios días, Jossimar Cabrera acudió el último miércoles 27 de agosto a la sede de Interpol en Lima, en el distrito de Surco, acompañado de su abogado, y se entregó a las autoridades. Al tratarse de una solicitud internacional, el proceso deberá seguir varios pasos.

Jefferson Cortez, abogado de la familia de Sheyla Gutiérrez, explicó que el proceso de extradición podría tardar entre dos y tres meses. Posteriormente, de manera inmediata tras su entrega, Cabrera será trasladado a un penal mientras se formaliza el pedido de extradición por parte de las autoridades estadounidenses.

De aprobarse la medida, la autorización final quedará en manos del Ejecutivo, y corresponderá al gobierno de Estados Unidos organizar la logística para el traslado de Cabrera a Los Ángeles, donde enfrenta cargos por homicidio con arma blanca.

Acusado podría recibir hasta cadena perpetua

En Estados Unidos, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles inició una investigación contra Jossimar Cabrera. Según la Fiscalía del condado, Sheyla Gutiérrez fue asesinada el 10 de agosto en su apartamento de Lancaster, donde vivía con sus tres hijos menores desde 2023. Se alega que Cabrera Cornejo luego tomó a los menores y huyó a Perú. El 21 de agosto se emitió una orden de arresto y se fijó una fianza judicial.

Asimismo, se presentó una solicitud de extradición y arresto, acusándolo de homicidio con arma blanca. “Las acusaciones contra este hombre son horribles, y haremos todo lo posible para que vuelva a nuestra jurisdicción y rinda cuentas”, declaró el fiscal de distrito Nathan J. Hochman.

De ser declarado culpable, Cabrera Cornejo podría ser condenado a 26 años de prisión o, incluso, hasta cadena perpetua. El caso está siendo llevado por los fiscales adjuntos Diane Hong y Tyler Zaremba, y continúa bajo investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.