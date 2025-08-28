La mujer encontrada en Colombia y a la derecha el último lugar donde se le vio por última vez. Foto: Composición LR

La mujer encontrada en Colombia y a la derecha el último lugar donde se le vio por última vez. Foto: Composición LR

Los familiares de Mayumi Navarro informaron que la madre de familia de 27 años fue hallada desorientada en el país vecino de Colombia tras desaparecer en extrañas circunstancias el pasado 13 de agosto en Piura. La mujer, que llevaba más de dos semanas sin rastro alguno, indicó haber sido retenida y víctima de violencia por parte de un sujeto aún no identificado.

Cabe señalar que Navarro venía recibiendo tratamiento tras diagnosticarse que padecía el trastorno de esquizofrenia, por lo que se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad. Ahora, tras el hallazgo, los familiares de Mayumi pidió el apoyo de la Policía Nacional y el consulado peruano en Colombia para coordinar el traslado de la madre de familia hacia el Perú.

Madre de familia desaparece en extrañas circunstancias el 13 de agosto

Según explicó Deysi Navarro, hermana de la madre desaparecida, el pasado 13 de agosto Mayumi salió de su vivienda en La Arena hacia una empresa de conchas de abanico en la provincia de Sechura, luego de enterarse de que en este establecimiento solicitaban personal.

Por tal motivo, el encargado del personal en el lugar, al percatarse de su presencia y notar su estado de desconcierto, la habría embarcado de regreso a La Arena. Sin embargo, la madre de familia no descendió del vehículo y este la terminó dejando en la ciudad de Piura.

Luego de ello se le habría visto a Mayumi por última vez en la empresa de transportes Gechisa junto a un hombre, con quien habría viajado hacia la provincia de Sullana. Sin embargo, al revisar los vídeos de las cámaras de seguridad en el terminal de esta última jurisdicción, no sé le vio bajar a la mujer. En este lugar se le perdió el rastro.

Fue hallada en Colombia tras dos semanas desaparecida

Deysi Navarro indicó que el miércoles 27 de agosto una mujer natal de Colombia se comunicó con el esposo de Mayumi. Tras ello, la madre de familia fue hallada en el sector conocido como Tarragona. Al verla deambulando por las calles, su rescatista le pregunto de donde venía, a lo que esta respondió que era de Perú y habría escapado de una casa donde la tenían retenida.

Luego de una intensa búsqueda por redes sociales, Mayumi encontró la publicación de su desaparición y se comunicó con sus familiares. "Mi hermana me dijo ven a verme porque me han estado haciendo sufrir mucho", comentó Deysi, quien acotó que Mayumi se encuentra en un establecimiento de salud en Colombia.

Más casos similares de desapariciones

El jefe de la región policial, Manuel Farías, informó que en lo que va del 2025 se han reportado 108 personas desaparecidas. De este total, más de 60 casos habrían sido resueltos.

Asimismo, el general resaltó que a día de hoy vienen trabajando en otros dos casos de mujeres que habrían sido captadas por las redes de trata y trasladadas hacia Ecuador con el engaño de facilitarles un nuevo trabajo. Una de las víctimas es una menor de edad.

