HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Sociedad

Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

El hombre, señalado en el caso de Sheyla, cuenta con una orden de arresto con fines de extradición emitida por Estados Unidos y enfrenta una posible condena de hasta cadena perpetua.

Jossimar Cabrera Cornejo se entrega a Interpol por la muerte de Sheyla Gutiérrez en California
Jossimar Cabrera Cornejo se entrega a Interpol por la muerte de Sheyla Gutiérrez en California | Foto: Interpol

Jossimar Cabrera Cornejo (36), señalado como responsable de la muerte de Sheyla Gutiérrez (33), la peruana hallada sin vida en California tras ser reportada como desaparecida el 9 de agosto por sus familiares, se entregó a las autoridades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El acusado contaba con una orden de arresto con fines de extradición emitida por Estados Unidos.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, y tras coordinaciones previas con el personal de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Lima, Cabrera Cornejo se presentó voluntariamente junto a su abogado defensor, Roberto Carlos Robles Zavaleta. En el lugar se procedió a su lectura de derechos y detención, tras la alerta roja y la orden de captura internacional vigente emitida por las autoridades judiciales del Condado de Los Ángeles, California, por el delito de asesinato en agravio de su esposa y madre de sus tres hijos.

Jossimar Cabrera enfrenta posible cadena perpetua por asesinato de peruana en Los Ángeles. Foto: difusión.

Jossimar Cabrera enfrenta posible cadena perpetua por asesinato de peruana en Los Ángeles. Foto: difusión.

PUEDES VER: El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

lr.pe

El comandante César Becerra S., jefe encargado de la dependencia, indicó que la disposición de las autoridades responde a un tema legal tratado de manera bilateral. Señaló que el acusado permanecerá bajo la disposición del juzgado hasta que se esclarezca el proceso de extradición con la Cancillería.

Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, señaló que en las próximas semanas será extraditado el cuerpo de su hermana y solicitó al Ministro de Justicia que agilice también la extradición del acusado.

Jessy Gutiérrez, hermana de Sheyla, exige celeridad en la extradición del principal sospechoso, Jossimar Cabrera. Foto: Marco Cotrina/LR

Jessy Gutiérrez, hermana de Sheyla, exige celeridad en la extradición del principal sospechoso, Jossimar Cabrera. Foto: Marco Cotrina/LR

Jossimar Cabrera enfrentaría hasta cadena perpetua por asesinato de peruana

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles inició una investigación contra Jossimar. Según la Fiscalía del condado, Sheyla habría sido asesinada el 10 de agosto en su apartamento de Lancaster, donde vivía con sus tres hijos menores. Se alega que Cabrera Cornejo luego tomó a los menores y huyó a Perú. El 21 de agosto se emitió una orden de arresto y se fijó una fianza judicial.

Además, se presentó una solicitud de extradición y arresto, acusándolo de homicidio con arma blanca. “Las acusaciones contra este hombre son horribles, y haremos todo lo posible para que vuelva a nuestra jurisdicción y rinda cuentas”, declaró el fiscal de distrito Nathan J. Hochman.

De ser declarado culpable, Cabrera Cornejo enfrenta una posible condena de 26 años hasta cadena perpetua en prisión estatal. El caso está siendo llevado por los fiscales adjuntos Diane Hong y Tyler Zaremba, y continúa bajo investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Jossimar Cabrera se presentó en la Comandancia de Interpol en Monterrico con su abogado. Foto: Marco Cotrina/LR.

Jossimar Cabrera se presentó en la Comandancia de Interpol en Monterrico con su abogado. Foto: Marco Cotrina/LR.

PUEDES VER: Maltrato infantil en San Martín de Porres: mujer arrastra a su hija en vía pública pese a súplicas de niña

lr.pe

Defensoría pide acción inmediata para extradición de Jossimar Cabrera

Sheyla viajó junto a Jossimar en 2023 a Estados Unidos, llevando consigo a sus tres hijos de 9, 5 y 3 años, en busca de un futuro mejor. Sin embargo, los familiares revelaron que Sheyla vivía violencia doméstica de manera constante. Recordaron que la relación con su pareja estuvo marcada por episodios de agresión. Su tía relató que, en más de una ocasión, acompañó a su sobrina a la comisaría para denunciar maltrato físico y verbal.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Policía Nacional del Perú a que, tras la orden de arresto con fines de extradición contra Jossimar Cabrera, “realice el mayor esfuerzo para hacer cumplir dicha medida” con el objetivo de ponerlo a disposición de la justicia estadounidense.

Asimismo, se informó que se reunieron con los familiares de Sheyla Gutiérrez, junto con la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional de la Cancillería, para conocer sus demandas y brindarles información adecuada sobre el procedimiento a seguir.

Durante la reunión, los deudos exigieron que se acelere la repatriación de los restos de Sheyla y se logre justicia, sancionando al responsable de su muerte. La Cancillería detalló que coordina acciones con el Consulado de Perú en Los Ángeles para avanzar en los trámites correspondientes.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

Tío que confesó feminicidio contra su sobrina en Piura recibe detención preliminar por 7 días

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio

Estudiante universitaria desaparece y es hallada muerta en casa de su tío en Piura: PNP investiga presunto feminicidio

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: PNP capturó a presuntos asesinos

Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: PNP capturó a presuntos asesinos

LEER MÁS
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

¿Quién era Robin Westman, el autor del tiroteo masivo en la iglesia católica de Minneapolis que mató a 2 niños?

Sociedad

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

Tráiler lleno de pavos se volcó en Mala y ciudadanos los sustraen en plena vía pública

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota