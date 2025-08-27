Jossimar Cabrera Cornejo se entrega a Interpol por la muerte de Sheyla Gutiérrez en California | Foto: Interpol

Jossimar Cabrera Cornejo (36), señalado como responsable de la muerte de Sheyla Gutiérrez (33), la peruana hallada sin vida en California tras ser reportada como desaparecida el 9 de agosto por sus familiares, se entregó a las autoridades de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El acusado contaba con una orden de arresto con fines de extradición emitida por Estados Unidos.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, y tras coordinaciones previas con el personal de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Lima, Cabrera Cornejo se presentó voluntariamente junto a su abogado defensor, Roberto Carlos Robles Zavaleta. En el lugar se procedió a su lectura de derechos y detención, tras la alerta roja y la orden de captura internacional vigente emitida por las autoridades judiciales del Condado de Los Ángeles, California, por el delito de asesinato en agravio de su esposa y madre de sus tres hijos.

Jossimar Cabrera enfrenta posible cadena perpetua por asesinato de peruana en Los Ángeles. Foto: difusión.

El comandante César Becerra S., jefe encargado de la dependencia, indicó que la disposición de las autoridades responde a un tema legal tratado de manera bilateral. Señaló que el acusado permanecerá bajo la disposición del juzgado hasta que se esclarezca el proceso de extradición con la Cancillería.

Jessy Gutiérrez, hermana de la víctima, señaló que en las próximas semanas será extraditado el cuerpo de su hermana y solicitó al Ministro de Justicia que agilice también la extradición del acusado.

Jessy Gutiérrez, hermana de Sheyla, exige celeridad en la extradición del principal sospechoso, Jossimar Cabrera. Foto: Marco Cotrina/LR

Jossimar Cabrera enfrentaría hasta cadena perpetua por asesinato de peruana

El Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles inició una investigación contra Jossimar. Según la Fiscalía del condado, Sheyla habría sido asesinada el 10 de agosto en su apartamento de Lancaster, donde vivía con sus tres hijos menores. Se alega que Cabrera Cornejo luego tomó a los menores y huyó a Perú. El 21 de agosto se emitió una orden de arresto y se fijó una fianza judicial.

Además, se presentó una solicitud de extradición y arresto, acusándolo de homicidio con arma blanca. “Las acusaciones contra este hombre son horribles, y haremos todo lo posible para que vuelva a nuestra jurisdicción y rinda cuentas”, declaró el fiscal de distrito Nathan J. Hochman.

De ser declarado culpable, Cabrera Cornejo enfrenta una posible condena de 26 años hasta cadena perpetua en prisión estatal. El caso está siendo llevado por los fiscales adjuntos Diane Hong y Tyler Zaremba, y continúa bajo investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Jossimar Cabrera se presentó en la Comandancia de Interpol en Monterrico con su abogado. Foto: Marco Cotrina/LR.

Defensoría pide acción inmediata para extradición de Jossimar Cabrera

Sheyla viajó junto a Jossimar en 2023 a Estados Unidos, llevando consigo a sus tres hijos de 9, 5 y 3 años, en busca de un futuro mejor. Sin embargo, los familiares revelaron que Sheyla vivía violencia doméstica de manera constante. Recordaron que la relación con su pareja estuvo marcada por episodios de agresión. Su tía relató que, en más de una ocasión, acompañó a su sobrina a la comisaría para denunciar maltrato físico y verbal.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Policía Nacional del Perú a que, tras la orden de arresto con fines de extradición contra Jossimar Cabrera, “realice el mayor esfuerzo para hacer cumplir dicha medida” con el objetivo de ponerlo a disposición de la justicia estadounidense.

Asimismo, se informó que se reunieron con los familiares de Sheyla Gutiérrez, junto con la Dirección de Protección y Asistencia al Nacional de la Cancillería, para conocer sus demandas y brindarles información adecuada sobre el procedimiento a seguir.

Durante la reunión, los deudos exigieron que se acelere la repatriación de los restos de Sheyla y se logre justicia, sancionando al responsable de su muerte. La Cancillería detalló que coordina acciones con el Consulado de Perú en Los Ángeles para avanzar en los trámites correspondientes.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

