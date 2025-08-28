Poder Judicial: ordenan sancionar al Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

El Poder Judicial impuso una sanción a cada uno de los cinco miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al titular de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Felipe Paredes, por no haber acatado la disposición judicial que ordenaba inscribir al partido Unidad Popular, encabezado por el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. La multa impuesta por el Poder Judicial a los mencionados sancionados es de 5 Unidades de Referencia Procesal (URP), monto que asciende a los S/. 2675.

En declaraciones para La República, Rodríguez consideró que el accionar del JNE con respecto a su partido no ha sido correcto: "Lamento que la máxima autoridad electoral del país esté desacatando elecciones del Poder Judicial. (…) El jurado en vez de acatar sacó una resolución declarando inacatable la disposición, con base en eso, el señor Juez ha sacado una nueva declaración donde declara nula la declaración del Jurado y le daba plazo para que cumpliera con la inscripción. El jurado (JNE) no ha cumplido con eso"

Noticia en Desarrollo...