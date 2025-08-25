HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Árbitro sufre agresión en partido de la Liga Distrital de Trujillo

El árbitro llegó hasta la Comisaría de Ayacucho para denunciar y pasar por médico legista, señaló que el otro involucrado, quien es un menor, también lo ha denunciado. Alcalde pide que estos encuentros cuenten con seguridad para evitar un hecho similar.


Agraviado manifestó que todo inició con la expulsión de un jugador.
Un partido de la segunda división de la Liga Distrital de Trujillo terminó en una presunta agresión contra el árbitro asistente Juan Antonio Bolaños Llempen, quien denunció haber sido golpeado por jugadores, el entrenador y hasta familiares durante el encuentro entre la Escuela Sevilla de Trujillo y la Escuela Oficial de Fútbol Universitario de Deportes. El hecho ocurrió en el estadio Chan Chan, el último domingo 24 de agosto.

El árbitro relató que todo comenzó cuando el juez central en el minuto 70 del juego, expulsó al jugador 18 por presunta agresión verbal. “Mi compañero lo termina expulsando por agresión verbal, muchos insultos, muchas groserías y mi persona lo invita a retirarse del campo. El jugador reacciona mal, me tira un puñetazo reventándome la boca y despotizándome un diente”, relato el árbitro Bolaños.

Según su versión, la situación empeoró con el ingreso del técnico del equipo. “Ingresó el entrenador Juan Diestra Hoyos, quien alentó a sus jugadores a que me agredan en su totalidad. Me reducen, me cogen de brazo, de piernas, el entrenador me propina un montón de golpes en la cabeza. Su hijo Jesús, que estaba como arquero, me propina una patada que termina luxándome el dedo meñique y el medio, y me terminan desviando el tabique”, detalla Bolaños.

El árbitro llegó hasta la Comisaría Ayacucho para denunciar. “Baja una persona con otro joven vestidos de civil y me amenazan diciendo que me iban a matar. Mi reacción en defensa propia fue propinarle un golpe a esa persona mayor de edad, quien desconozco quién es en realidad”, señaló.

En paralelo, un menor también denunció al árbitro Bolaños. “Me enteré en la noche que ya me habían denunciado presuntamente por una agresión a un menor de edad, pero he venido a desmentir eso y a denunciar a las personas que en su totalidad me han agredido”, manifestó.

Árbitro muestra las heridas en su rostro. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.<br><br>

Árbitro muestra las heridas en su rostro. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

El pronunciamiento del alcalde

El alcalde explicó que el municipio solo cedió el estadio: “Esto se le ha dado en préstamo a la liga, nosotros solamente prestamos el local, más no somos organizadores del evento, no convocamos a los clubs y no tenemos relación con los árbitros”, señaló Mario Reyna alcalde de Trujillo.

En esa línea, reconoció la falta de seguridad. “Como es la primera fecha hay todavía deficiencias, por ejemplo, no se apreciaba a policías en el encuentro deportivo. Todo partido puede generar algún conato de gresca y siempre es bueno que exista ahí la autoridad o efectivos policiales y no había”, explicó.

Finalmente, advirtió que deberían contratar seguridad. “No puede suceder eso, tiene que corregirse, no creo que haya que quitar la sede, sería demasiado extremo, pero sí exigir que haya la seguridad correspondiente. Si no mejora la liga, ya miraríamos otras alternativas mucho más drásticas”, afirmó Reyna.

